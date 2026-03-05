"Решения нет": Мостовой высказался о Кордобе и расизме

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший футболист португальской "Бенфики", французского "Кана" и испанской "Сельты" Александр Мостовой заявил РИА Новости, что не существует единого решения проблемы оскорбительных и расистских выкриков болельщиков в адрес игроков.

"В таких ситуациях нет единого решения (проблемы). Всегда кто-то будет за, а кто-то против", - добавил собеседник агентства.