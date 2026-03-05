Рейтинг@Mail.ru
"Решения нет": Мостовой высказался о Кордобе и расизме
Футбол
 
17:36 05.03.2026
"Решения нет": Мостовой высказался о Кордобе и расизме
александр мостовой, российский футбольный союз (рфс), кубок россии по футболу, джон кордоба, эдуард сперцян, мойзес, пфк цска, краснодар, бенфика, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Европа, Александр Мостовой, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Мойзес, ПФК ЦСКА, Краснодар, Бенфика, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший футболист португальской "Бенфики", французского "Кана" и испанской "Сельты" Александр Мостовой заявил РИА Новости, что не существует единого решения проблемы оскорбительных и расистских выкриков болельщиков в адрес игроков.
Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян в среду заявил журналистам, что поведение болельщиков ЦСКА во время матча полуфинала Кубка России по футболу следует проверить на предмет расизма в адрес нападающего Джона Кордобы. ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.
"На любом стадионе мира кто-то всегда что-то кричит. Это еще у ЦСКА стадион не такой большой, а в Европе есть арены и на 70, 80 и 100 тысяч. Представляете, что только там болельщики не выкрикивают. И ты ведь к каждому не представишь наблюдателя. Люди-то все разные", - сказал Мостовой, комментируя слова Сперцяна.
"В таких ситуациях нет единого решения (проблемы). Всегда кто-то будет за, а кто-то против", - добавил собеседник агентства.
ЦСКА 7 декабря на выезде проиграл "Краснодару" (2:3) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве защитник армейцев Мойзес и Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении. После игры Кордоба обвинил аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру в оскорблениях на почве расизма. Позже контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не наказывать аргентинца.
Александр Мостовой, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Мойзес, ПФК ЦСКА, Краснодар, Бенфика, РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
