"Решения нет": Мостовой высказался о Кордобе и расизме

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший футболист португальской "Бенфики", французского "Кана" и испанской "Сельты" Александр Мостовой заявил РИА Новости, что не существует единого решения проблемы оскорбительных и расистских выкриков болельщиков в адрес игроков.
Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян в среду заявил журналистам, что поведение болельщиков ЦСКА во время матча полуфинала Кубка России по футболу следует проверить на предмет расизма в адрес нападающего Джона Кордобы. ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.
"На любом стадионе мира кто-то всегда что-то кричит. Это еще у ЦСКА стадион не такой большой, а в Европе есть арены и на 70, 80 и 100 тысяч. Представляете, что только там болельщики не выкрикивают. И ты ведь к каждому не представишь наблюдателя. Люди-то все разные", - сказал Мостовой, комментируя слова Сперцяна.
"В таких ситуациях нет единого решения (проблемы). Всегда кто-то будет за, а кто-то против", - добавил собеседник агентства.
ЦСКА 7 декабря на выезде проиграл "Краснодару" (2:3) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве защитник армейцев Мойзес и Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении. После игры Кордоба обвинил аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру в оскорблениях на почве расизма. Позже контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не наказывать аргентинца.