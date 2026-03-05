Спасатели рассказали, чем опасен в марте лед на водоемах Подмосковья

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лед на водоемах Подмосковья в марте особенно опасен из-за температурных качелей, выходить на такой лед уже нельзя, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области.

"В Подмосковье начался период с температурными качелями: днем снег тает, а ночью наступают легкие заморозки. Такие перепады делают лед на водоемах крайне опасным - он быстро теряет прочность и становится непредсказуемым", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что выходить на ослабленный лед водоемов категорически нельзя.

« "Почему лед в марте особенно опасен? После снегопадов началось активное таяние - лед подтаивает снизу, теряя структуру. Из-за перепадов температуры он становится рыхлым, пористым и хрупким. Такой лед уже разрушен - он может проломиться неожиданно", - отмечает главное управление.

Подчеркивается, что из-за талой воды под снегом невозможно визуально оценить прочность льда. Ведомство рекомендует не выходить на лед водоемов в период мартовских оттепелей, даже если зимой лед казался прочным. Он особенно опасен у берегов, мостов, свай, зарослей камыша и тростника, а также в местах течения, сброса теплых вод, возле промоин и полыней.