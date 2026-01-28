Снегопады в Подмосковье сделали водоемы опасными

Спасатели подчеркивают, что под сугробами не видны промоины, трещины и хрупкий лед, а под весом тяжелого мокрого снега может разрушиться даже внешне прочный панцирь на реках и озёрах. Снежное одеяло маскирует и старые рыболовные лунки, которые за ночь затягиваются тонкой коркой. Угодив в такой "капкан", можно оказаться в ледяной воде.