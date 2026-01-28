Снегопады в Подмосковье сделали водоемы опасными

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Прошедшие мощные снегопады на территории Подмосковья сделали водоемы очень опасными: обильный снег не только скрыл реальное состояние льда, но и стал причиной его разрушения, предупреждает ГКУ "Мособлпожспас".
"Рекордные снегопады в Подмосковье сделали зимние водоемы крайне опасными. Снег не просто скрывает реальное состояние льда, но и разрушает его", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Спасатели подчеркивают, что под сугробами не видны промоины, трещины и хрупкий лед, а под весом тяжелого мокрого снега может разрушиться даже внешне прочный панцирь на реках и озёрах. Снежное одеяло маскирует и старые рыболовные лунки, которые за ночь затягиваются тонкой коркой. Угодив в такой "капкан", можно оказаться в ледяной воде.
"При сильном снегопаде спасатели рекомендуют отказаться от рыбалки, не переходить замёрзшие водоёмы и по возможности оставаться дома. А при нештатных ситуациях звонить по номеру "112", - заключает "Мособлпожспас".