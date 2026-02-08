https://ria.ru/20260208/rebenok-2072958229.html
В Приморье мальчик погиб, провалившись под лед озера
В Приморье мальчик погиб, провалившись под лед озера - РИА Новости, 08.02.2026
В Приморье мальчик погиб, провалившись под лед озера
Одиннадцатилетний ребенок погиб, провалившись под лед озера в Яковлевском округе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T05:39:00+03:00
2026-02-08T05:39:00+03:00
2026-02-08T05:39:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
https://ria.ru/20260208/desna-2072947839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье мальчик погиб, провалившись под лед озера
В Приморье 11-летний мальчик провалился под лед озера в районе села Яковлевка