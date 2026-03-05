https://ria.ru/20260305/latsio-2078619289.html
"Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
"Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
Римский "Лацио" и "Аталанта" из Бергамо сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T01:04:00+03:00
2026-03-05T01:04:00+03:00
2026-03-05T01:04:00+03:00
футбол
спорт
булайе диа
марио пашалич
юнус муса
лацио
аталанта
кубок италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601653_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_2d5e6c1701e68059d285f38818f17628.jpg
https://ria.ru/20260305/sosedad-2078618924.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601653_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_359269fb6be6734cfd15acc265da6902.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, булайе диа, марио пашалич, юнус муса, лацио, аталанта, кубок италии
Футбол, Спорт, Булайе Диа, Марио Пашалич, Юнус Муса, Лацио, Аталанта, Кубок Италии
"Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
"Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии