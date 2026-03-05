Рейтинг@Mail.ru
"Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:04 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/latsio-2078619289.html
"Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
"Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
Римский "Лацио" и "Аталанта" из Бергамо сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T01:04:00+03:00
2026-03-05T01:04:00+03:00
футбол
спорт
булайе диа
марио пашалич
юнус муса
лацио
аталанта
кубок италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601653_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_2d5e6c1701e68059d285f38818f17628.jpg
https://ria.ru/20260305/sosedad-2078618924.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601653_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_359269fb6be6734cfd15acc265da6902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, булайе диа, марио пашалич, юнус муса, лацио, аталанта, кубок италии
Футбол, Спорт, Булайе Диа, Марио Пашалич, Юнус Муса, Лацио, Аталанта, Кубок Италии
"Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

"Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Freepik.com
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Римский "Лацио" и "Аталанта" из Бергамо сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 2:2. "Лацио" дважды выводили вперед Фисайо Деле-Баширу (47-я минута) и Булайе Диа (87). "Аталанте" ничью принесли Марио Пашалич (51) и Юнус Муса (89).
Кубок Италии
04 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Лацио
2 : 2
Аталанта
47‎’‎ • Фисайо Деле-Баширу
(Даниэль Мальдини)
87‎’‎ • Булайе Диа
51‎’‎ • Марио Пашалич
90‎’‎ • Юнус Муса
(Камальдин Сулемана)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ответные матчи полуфинальной стадии Кубка Италии пройдут 22-23 апреля.
Полузащитник Реал Сосьедад Микель Оярсабаль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу
01:02
 
ФутболСпортБулайе ДиаМарио ПашаличЮнус МусаЛациоАталантаКубок Италии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала