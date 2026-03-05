https://ria.ru/20260305/khokkey-2078808593.html
"Шанхайские драконы" проиграли в первом за шесть лет матче КХЛ в Китае
Новосибирская "Сибирь" нанесла поражение на выезде "Шанхайским драконам" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Сибирь" обыграла "Шанхайских драконов" в первом матче КХЛ в Китае с 2020 года