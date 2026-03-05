Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" проиграли в первом за шесть лет матче КХЛ в Китае
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:01 05.03.2026 (обновлено: 17:31 05.03.2026)
"Шанхайские драконы" проиграли в первом за шесть лет матче КХЛ в Китае
"Шанхайские драконы" проиграли в первом за шесть лет матче КХЛ в Китае - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Шанхайские драконы" проиграли в первом за шесть лет матче КХЛ в Китае
Новосибирская "Сибирь" нанесла поражение на выезде "Шанхайским драконам" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Шанхайские драконы" проиграли в первом за шесть лет матче КХЛ в Китае

"Сибирь" обыграла "Шанхайских драконов" в первом матче КХЛ в Китае с 2020 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИгроки "Шанхайских Драконов"
Игроки Шанхайских Драконов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Игроки "Шанхайских Драконов". Архивное фото
ШАНХАЙ, 5 мар - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" нанесла поражение на выезде "Шанхайским драконам" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Шанхае в присутствии 4352 зрителей и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе "Сибири" отличились Антон Косолапов (30-я минута) и Вячеслав Лещенко (49). У "Драконов" шайбу забросил Паркер Фу (46).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 марта 2026 • начало в 14:30
Завершен
Шанхайские Драконы
1 : 2
Сибирь
05:11 • Паркер Фу
(Райли Саттер, Никита Попугаев)
09:36 • Anton Kosolapov
(Семен Кошелев, Mikhail Abramov)
08:34 • Владислав Лещенко
(Валентин Пьянов, Егор Зайцев)
Последний матч КХЛ в Китае был сыгран 2237 дней назад. 22 января 2020 года "Шанхайские драконы" (тогда - "Куньлунь Ред Стар") в Пекине обыграл "Амур" (4:2). Шанхай не принимал матчи лиги с 28 января 2019 года, когда китайский клуб нанес поражение омскому "Авангарду" (5:2).
Победа "Сибири" лишила владивостокский "Адмирал" и астанинский "Барыс" шансов на попадание в плей-офф. "Адмиралу" для сохранения возможности побороться за плей-офф было необходимо поражение "Сибири" в основное время, а "Барысу" - любое поражение новосибирской команды.
"Сибирь" (60 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Шанхайские драконы" (54) располагаются на девятой строчке на Западе.
В следующем матче "Сибирь" в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом" 7 марта, а "Шанхайские драконы" в тот же день примут "Барыс".
Хоккеисты Адмирала - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Адмирал" забросил семь шайб в ворота "Нефтехимика" в матче КХЛ
Вчера, 14:41
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
Заголовок открываемого материала