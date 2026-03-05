https://ria.ru/20260305/dinamo-2078877094.html
В "Динамо" рассказали, когда примут решение по тренеру Гусеву
В "Динамо" рассказали, когда примут решение по тренеру Гусеву - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
В "Динамо" рассказали, когда примут решение по тренеру Гусеву
Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство "бело-голубых" примет решение по главному тренеру Ролану... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T23:39:00+03:00
2026-03-05T23:39:00+03:00
2026-03-05T23:45:00+03:00
футбол
спорт
россия
ролан гусев
валерий карпин
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
павел пивоваров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957192236_0:1:770:434_1920x0_80_0_0_fd6266b580bbbb5f1a224a8cf359c1a7.jpg
https://ria.ru/20260305/stepashin-2078876501.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957192236_96:0:675:434_1920x0_80_0_0_ddfb0e2df2586c631833bd8c07b711b2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, ролан гусев, валерий карпин, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), павел пивоваров
Футбол, Спорт, Россия, Ролан Гусев, Валерий Карпин, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Павел Пивоваров
В "Динамо" рассказали, когда примут решение по тренеру Гусеву
Пивоваров: "Динамо" примет решение по тренеру Гусеву по итогам сезона
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство "бело-голубых" примет решение по главному тренеру Ролану Гусеву по итогам сезона.
В ноябре 2025 года Валерий Карпин
объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России
и московском клубе. Тогда Гусев
был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26.
«
"Решение (по Гусеву) будет принимать совет директоров по итогам сезона", - заявил Пивоваров
журналистам.
В четверг "Динамо" дома со счетом 5:2 разгромило московский "Спартак
" в первом матче полуфинала пути РПЛ
Кубка России. Ранее член совета директоров "бело-голубых" Сергей Степашин
заявил, что единственной целью команды в текущем сезоне является победа в Кубке России.
"Это важная и знаковая победа. Мы помним нашу статистику игр со "Спартаком", это принципиальный соперник. Порадовали болельщиков, которых было очень много. Второй матч мы будем играть в гостях при большинстве болельщиков соперника. Это хорошее начало, но дело еще не сделано. "Спартак" сегодня хорошо играл, второй тайм начали с преимуществом, 20 минут доминировали. Хорошо, что крупно их обыграли. Обидно, что пропустили в конце. Игра кубковая, и счет имеет значение. "Спартак" не опустил руки и играл до конца", - добавил Пивоваров.