В "Динамо" рассказали, когда примут решение по тренеру Гусеву
Футбол
 
23:39 05.03.2026 (обновлено: 23:45 05.03.2026)
В "Динамо" рассказали, когда примут решение по тренеру Гусеву
В "Динамо" рассказали, когда примут решение по тренеру Гусеву - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
В "Динамо" рассказали, когда примут решение по тренеру Гусеву
Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство "бело-голубых" примет решение по главному тренеру Ролану... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/stepashin-2078876501.html
Новости
спорт, россия, ролан гусев, валерий карпин, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), павел пивоваров
Футбол, Спорт, Россия, Ролан Гусев, Валерий Карпин, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Павел Пивоваров
В "Динамо" рассказали, когда примут решение по тренеру Гусеву

Пивоваров: "Динамо" примет решение по тренеру Гусеву по итогам сезона

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство "бело-голубых" примет решение по главному тренеру Ролану Гусеву по итогам сезона.
В ноябре 2025 года Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Тогда Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26.
"Решение (по Гусеву) будет принимать совет директоров по итогам сезона", - заявил Пивоваров журналистам.
В четверг "Динамо" дома со счетом 5:2 разгромило московский "Спартак" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Ранее член совета директоров "бело-голубых" Сергей Степашин заявил, что единственной целью команды в текущем сезоне является победа в Кубке России.
"Это важная и знаковая победа. Мы помним нашу статистику игр со "Спартаком", это принципиальный соперник. Порадовали болельщиков, которых было очень много. Второй матч мы будем играть в гостях при большинстве болельщиков соперника. Это хорошее начало, но дело еще не сделано. "Спартак" сегодня хорошо играл, второй тайм начали с преимуществом, 20 минут доминировали. Хорошо, что крупно их обыграли. Обидно, что пропустили в конце. Игра кубковая, и счет имеет значение. "Спартак" не опустил руки и играл до конца", - добавил Пивоваров.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Динамо" выиграет Кубок России, заявил Степашин
Вчера, 23:30
 
Футбол
 
