В "Динамо" рассказали, когда примут решение по тренеру Гусеву

"Это важная и знаковая победа. Мы помним нашу статистику игр со "Спартаком", это принципиальный соперник. Порадовали болельщиков, которых было очень много. Второй матч мы будем играть в гостях при большинстве болельщиков соперника. Это хорошее начало, но дело еще не сделано. "Спартак" сегодня хорошо играл, второй тайм начали с преимуществом, 20 минут доминировали. Хорошо, что крупно их обыграли. Обидно, что пропустили в конце. Игра кубковая, и счет имеет значение. "Спартак" не опустил руки и играл до конца", - добавил Пивоваров.