Экс-тренер "Спартака" пропустит ближайший матч "Фенербахче"
Футбол
 
12:08 04.03.2026
Экс-тренер "Спартака" пропустит ближайший матч "Фенербахче"
Экс-тренер "Спартака" пропустит ближайший матч "Фенербахче"
Главный тренер "Фенербахче" Доменико Тедеско пропустит ближайший матч футбольного клуба из-за тяжелой инфекции, сообщается на странице команды в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
футбол
спорт
турция
россия
бельгия
доменико тедеско
фенербахче
спартак москва
спорт, турция, россия, бельгия, доменико тедеско, фенербахче, спартак москва
Футбол, Спорт, Турция, Россия, Бельгия, Доменико Тедеско, Фенербахче, Спартак Москва
© РИА Новости / Александр Вильф
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главный тренер "Фенербахче" Доменико Тедеско пропустит ближайший матч футбольного клуба из-за тяжелой инфекции, сообщается на странице команды в соцсети Х.
В среду "Фенербахче" должен сыграть в гостях с "Газиантепом" в четвертом туре группового этапа Кубка Турции. В воскресенье стамбульский клуб примет "Самсунспор" в 25-м туре чемпионата страны.
"Наш главный тренер Доменико Тедеско в настоящее время проходит лечение от тяжелой инфекции. Планируется, что он вернется к работе в матче против "Самсунспора" в эти выходные", - говорится в сообщении.
Тедеско 40 лет, он возглавляет стамбульский клуб с сентября 2025 года. С 2019 по 2021 год немец работал главным тренером московского "Спартака", с которым стал серебряным призером чемпионата России. Также он возглавлял немецкие "Эрцгебирге", "Шальке" и "Лейпциг" и сборную Бельгии.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Новый тренер "Спартака" высказался о судействе в РПЛ
2 марта, 20:18
 
