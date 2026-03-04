https://ria.ru/20260304/tedesko-2078415986.html
Экс-тренер "Спартака" пропустит ближайший матч "Фенербахче"
Экс-тренер "Спартака" пропустит ближайший матч "Фенербахче"
Экс-тренер "Спартака" пропустит ближайший матч "Фенербахче"
Главный тренер "Фенербахче" Доменико Тедеско пропустит ближайший матч футбольного клуба из-за тяжелой инфекции, сообщается на странице команды в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
футбол
спорт
турция
россия
бельгия
доменико тедеско
фенербахче
спартак москва
турция
россия
бельгия
Экс-тренер "Спартака" пропустит ближайший матч "Фенербахче"
Экс-тренер "Спартака" Тедеско пропустит матч "Фенербахче" из-за инфекции