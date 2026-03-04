https://ria.ru/20260304/rossija-2078378630.html
В Минобрнауки рассказали об изменениях в проведении олимпиад школьников
В Минобрнауки рассказали об изменениях в проведении олимпиад школьников
россия
В России в 2026-2027 годах изменится порядок проведения олимпиад школьников
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
В России изменятся правила проведения олимпиад школьников, сообщает "Парламентская газета"
со ссылкой на Минобрнауки.
Так, нововведения затронут формат финального этапа, процедуру определения победителей, требования к составу жюри и комиссиям, а также присвоению уровней олимпиад.
"Порядком установлено, что заключительный этап <...> проводится в очной форме для всех участников, подведение итогов — по результатам личного <...> зачета, закреплены требования к членам оргкомитета, жюри, методической и апелляционной комиссии, предусмотрены более высокие требования к присвоению уровней олимпиадам", — говорится в материале.
Кроме того, с 2026-2027 учебного года число участников должно увеличиться с не менее 300 до 500, а количество субъектов, направляющих представителей, — с 10 до 25. Помимо этого, половина заданий на финальном этапе должны быть творческими, оригинальными и отличаться высоким уровнем сложности.
Изменения коснутся только испытаний, которые курирует РСОШ. Таким образом, регламент не распространяется на Всероссийскую олимпиаду школьников.
В министерстве отмечают, что цель введения новых правил — повышение качества, сокращение и систематизация профилей состязаний, снижение количества выдаваемых дипломов финалистам.
"Важно отметить, что теперь в олимпиадах <...> смогут официально принимать участие не только школьники, но и обучающиеся по программам среднего профессионального образования", — сказала изданию зампред комитета Совфеда
по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.
По ее словам, это нововведение создаст равные возможности для талантливых учащихся.