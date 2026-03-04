Рейтинг@Mail.ru
ЕС обсуждал расширение военной миссии на Ормузский пролив, пишет FT - РИА Новости, 04.03.2026
10:10 04.03.2026
ЕС обсуждал расширение военной миссии на Ормузский пролив, пишет FT
ЕС обсуждал расширение военной миссии на Ормузский пролив, пишет FT - РИА Новости, 04.03.2026
ЕС обсуждал расширение военной миссии на Ормузский пролив, пишет FT
ЕС рассматривал возможность расширения своей военно-морской миссии "Аспидес" ("Щит") по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на Ормузский пролив, РИА Новости, 04.03.2026
в мире
ормузский пролив
красное море
франция
дональд трамп
евросоюз
корпус стражей исламской революции
ормузский пролив
красное море
франция
в мире, ормузский пролив, красное море, франция, дональд трамп, евросоюз, корпус стражей исламской революции
В мире, Ормузский пролив, Красное море, Франция, Дональд Трамп, Евросоюз, Корпус стражей исламской революции
ЕС обсуждал расширение военной миссии на Ормузский пролив, пишет FT

FT: ЕС обсуждал расширение военной миссии на Ормузский пролив, его не одобрили

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ЕС рассматривал возможность расширения своей военно-морской миссии "Аспидес" ("Щит") по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на Ормузский пролив, однако пока такое предложение не было одобрено, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
"ЕС обсудил расширение своей военно-морской миссии "Аспидес", в рамках которой три судна из Франции, Италии и Греции обеспечивают защиту судов в Красном море и Аденском заливе, на Ормузский пролив. Однако предложение, выдвинутое Францией, не было одобрено", - пишет издание.
В миреОрмузский проливКрасное мореФранцияДональд ТрампЕвросоюзКорпус стражей исламской революции
 
 
