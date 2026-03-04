Сезонная депрессия встречается у женщин чаще, чем у мужчин, заявил Онищенко

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сезонная депрессия развивается у женщин в четыре раза чаще, чем у мужчин, больше всего ей подвержены люди в возрасте 20-25 и 50-55 лет, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Достаточно большое количество людей страдает (от сезонной депрессии - ред.), по мировым данным, это примерно от 13 до 20%. Причем у женщин депрессия развивается в четыре раза чаще, чем у мужчин... Какие возраста? Это 20-25, 50-55, вот эти наиболее подвержены", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве

Онищенко уточнил, что на развитие депрессии влияет температура воздуха, атмосферное давление, длительность светового дня, стресс. Такое расстройство также может быть наследственным.

"Можно и нужно всем людям, а особенно тем, которые склонны к депрессии, которые это ощущают, обязательно надо обратиться к врачу. Но поддержать себя можно витаминами группы В... группы D, которые нормализуют работу нервной системы, способствуют большей устойчивости", - сказал эксперт.