Сезонная депрессия встречается у женщин чаще, чем у мужчин, заявил Онищенко - РИА Новости, 04.03.2026
12:31 04.03.2026 (обновлено: 12:43 04.03.2026)
Сезонная депрессия встречается у женщин чаще, чем у мужчин, заявил Онищенко
Сезонная депрессия встречается у женщин чаще, чем у мужчин, заявил Онищенко - РИА Новости, 04.03.2026
Сезонная депрессия встречается у женщин чаще, чем у мужчин, заявил Онищенко
Сезонная депрессия развивается у женщин в четыре раза чаще, чем у мужчин, больше всего ей подвержены люди в возрасте 20-25 и 50-55 лет, заявил академик РАН,... РИА Новости, 04.03.2026
общество, москва, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Москва, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Сезонная депрессия встречается у женщин чаще, чем у мужчин, заявил Онищенко

Онищенко: сезонная депрессия встречается у женщин в 4 раза чаще, чем у мужчин

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сезонная депрессия развивается у женщин в четыре раза чаще, чем у мужчин, больше всего ей подвержены люди в возрасте 20-25 и 50-55 лет, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Достаточно большое количество людей страдает (от сезонной депрессии - ред.), по мировым данным, это примерно от 13 до 20%. Причем у женщин депрессия развивается в четыре раза чаще, чем у мужчин... Какие возраста? Это 20-25, 50-55, вот эти наиболее подвержены", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.
Онищенко уточнил, что на развитие депрессии влияет температура воздуха, атмосферное давление, длительность светового дня, стресс. Такое расстройство также может быть наследственным.
"Можно и нужно всем людям, а особенно тем, которые склонны к депрессии, которые это ощущают, обязательно надо обратиться к врачу. Но поддержать себя можно витаминами группы В... группы D, которые нормализуют работу нервной системы, способствуют большей устойчивости", - сказал эксперт.
Он добавил, что организму в период депрессии нужен магний, пополнить его можно за счет витаминов и продуктов питания. Так, нужно есть зеленые овощи, брокколи, орехи, гречку, какао. Также в этот период необходимо железо, оно содержится в красном мясе, гречке, печени, брокколи, шпинате, бобовых.
Психиатр назвал первые признаки депрессии
2 марта, 20:56
2 марта, 20:56
 
ОбществоМоскваГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
