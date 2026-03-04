Макрон предложил создать коалицию для обеспечения безопасности судоходства

ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Франция выступает с инициативой создать коалицию для объединения сил и средств с целью обеспечить безопасность судоходства на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом Газета Financial Times сообщала со ссылкой на бывшего командира ударной группы американского авианосца Марка Монтгомери, что для создания благоприятных условий для сопровождения танкеров через Ормузский пролив может потребоваться до двух недель.