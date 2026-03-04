Макрон предложил создать коалицию для обеспечения безопасности судоходства

ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Франция выступает с инициативой создать коалицию для объединения сил и средств с целью обеспечить безопасность судоходства на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС при необходимости как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив.
"Мы выступили с инициативой создания коалиции с целью объединения ресурсов, в том числе военных, для возобновления и обеспечения безопасности судоходства по этим морским путям, имеющим важное значение для мировой экономики", - написал французский лидер на своей странице в социальной сети Х.
Макрон также опубликовал в этом сообщении карту, на которой указан путь из Персидского залива через Ормузский пролив в Аденский залив и оттуда через Красное море в Суэцкий канал.
При этом Газета Financial Times сообщала со ссылкой на бывшего командира ударной группы американского авианосца Марка Монтгомери, что для создания благоприятных условий для сопровождения танкеров через Ормузский пролив может потребоваться до двух недель.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.