Рейтинг@Mail.ru
"Крылья Советов" пробились в полуфинал пути регионов Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:37 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/kubok-2078587127.html
"Крылья Советов" пробились в полуфинал пути регионов Кубка России
"Крылья Советов" пробились в полуфинал пути регионов Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
"Крылья Советов" пробились в полуфинал пути регионов Кубка России
Самарские "Крылья Советов" дома обыграли "Оренбург" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T20:37:00+03:00
2026-03-04T20:37:00+03:00
футбол
спорт
сергей бабкин (25.09.2002)
евгений болотов
крылья советов
оренбург
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078586817_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_f54baef8669182db5d6017ba38e6f519.jpg
https://ria.ru/20260304/evseev-2078586518.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078586817_85:0:1864:1334_1920x0_80_0_0_4e27c5ac5167582989bce96f049ff70d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей бабкин (25.09.2002), евгений болотов, крылья советов, оренбург, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Сергей Бабкин (25.09.2002), Евгений Болотов, Крылья Советов, Оренбург, Кубок России по футболу
"Крылья Советов" пробились в полуфинал пути регионов Кубка России

"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" в четвертьфинале пути регионов Кубка России

© Соцсети "Крыльев Советов"Артем Шуманский
Артем Шуманский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Соцсети "Крыльев Советов"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" дома обыграли "Оренбург" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. По мячу забили Дани Фернандес (52-я минута) и Сергей Бабкин (74). Футболисты "Оренбурга" Евгений Болотов (50) и Ираклий Квеквескири (90+3) были удалены с поля.
Кубок России по футболу
04 марта 2026 • начало в 18:30
Завершен
Крылья Советов
2 : 0
Оренбург
52‎’‎ • Даниэль Фернандес
74‎’‎ • Сергей Бабкин
Календарь Турнирная таблица История встреч
На первом этапе полуфинала пути регионов "Крылья Советов" сыграют с победителем матча "Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва), который состоится в четверг, 5 марта.
Главный тренер Факела Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Махачкалинское "Динамо" вышло в 1/2 финала пути регионов Кубка России
Вчера, 20:32
 
ФутболСпортСергей Бабкин (25.09.2002)Евгений БолотовКрылья СоветовОренбургКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала