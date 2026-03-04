https://ria.ru/20260304/kubok-2078587127.html
"Крылья Советов" пробились в полуфинал пути регионов Кубка России
"Крылья Советов" пробились в полуфинал пути регионов Кубка России
Самарские "Крылья Советов" дома обыграли "Оренбург" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 04.03.2026
