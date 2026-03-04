Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" проведет матч КХЛ против "Авангарда" на домашней арене
Хоккей
 
19:23 04.03.2026
"Сочи" проведет матч КХЛ против "Авангарда" на домашней арене
"Сочи" проведет матч КХЛ против "Авангарда" на домашней арене
"Сочи" проведет матч против омского "Авангарда" на домашней арене, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
РИА Новости Спорт
"Сочи" проведет матч КХЛ против "Авангарда" на домашней арене

Клуб КХЛ "Сочи" проведет матч против "Авангарда" на домашней арене

Хоккей. КХЛ. "Сочи" (Сочи). Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Сочи" проведет матч против омского "Авангарда" на домашней арене, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча регулярного чемпионата против "Авангарда" пройдет в сочинском ледовом дворце "Большой" 6 марта и начнется в 19:30 мск.
В среду сочинцы встретятся с "Локомотивом" на арене соперника в Ярославле, однако "Сочи" выступит в роли номинального хозяина.
23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч между "Сочи" и столичным ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву, она продолжится 11 марта со второго периода. Позднее по аналогичной причине прерывался домашний матч "Сочи" против нижегородского "Торпедо". Встреча была доиграна в тот же день и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
СМИ: нападающий "Колорадо" Ничушкин вошел в список кандидатов на обмен
Хоккей
 
