https://ria.ru/20260304/kkhl-2078569808.html
"Сочи" проведет матч КХЛ против "Авангарда" на домашней арене
"Сочи" проведет матч КХЛ против "Авангарда" на домашней арене - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
"Сочи" проведет матч КХЛ против "Авангарда" на домашней арене
"Сочи" проведет матч против омского "Авангарда" на домашней арене, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T19:23:00+03:00
2026-03-04T19:23:00+03:00
2026-03-04T19:24:00+03:00
хоккей
спорт
ярославль
москва
авангард
хк сочи
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071090310_188:0:2728:1429_1920x0_80_0_0_53cd74ed59def30ae584398b60265143.jpg
https://ria.ru/20260304/nichushkin-2078521309.html
ярославль
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071090310_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_a1317a9bec3a832abaf74a5ff8fe64b1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ярославль, москва, авангард, хк сочи, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Ярославль, Москва, Авангард, ХК Сочи, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сочи" проведет матч КХЛ против "Авангарда" на домашней арене
Клуб КХЛ "Сочи" проведет матч против "Авангарда" на домашней арене