Рейтинг@Mail.ru
"Наконец-то кто-то побил мой рекорд": Габорик поздравил Капризова - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:56 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/kaprizov-2078379786.html
"Наконец-то кто-то побил мой рекорд": Габорик поздравил Капризова
"Наконец-то кто-то побил мой рекорд": Габорик поздравил Капризова - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
"Наконец-то кто-то побил мой рекорд": Габорик поздравил Капризова
Словак Мариан Габорик поздравил россиянина Кирилла Капризова с обновлением принадлежавшего ранее ему рекорда по количеству голов за клуб Национальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T09:56:00+03:00
2026-03-04T09:56:00+03:00
хоккей
спорт
мариан габорик
кирилл капризов
миннесота уайлд
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:172:1080:780_1920x0_80_0_0_6e0a5250ba5676593dfb5cf9682f435b.jpg
https://ria.ru/20260304/khokkey-2078363753.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_74e86706adcf1456872c264210bc5e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, мариан габорик, кирилл капризов, миннесота уайлд, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Мариан Габорик, Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Наконец-то кто-то побил мой рекорд": Габорик поздравил Капризова

Габорик поздравил Капризова с обновлением рекорда по голам в истории "Миннесоты"

© Фото : Социальные сети Minnesota WildКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Социальные сети Minnesota Wild
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Словак Мариан Габорик поздравил россиянина Кирилла Капризова с обновлением принадлежавшего ранее ему рекорда по количеству голов за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд".
В ночь на среду "Миннесота" обыграла дома "Тампа-Бэй Лайтнинг" (5:1), Капризов отметился шайбой, которая стала для него 220-й в регулярных чемпионатах. Россиянин стал лучшим снайпером в истории клуба, опередив по голам Габорика (219). Словацкий нападающий выступал за "Уайлд" с 2000 по 2009 год.
"Наконец-то кто-то побил мой рекорд. И я не сомневался, что этим человеком будешь ты, Кирилл. Поздравляю, желаю тебе еще еще больше голов, очков, но самое главное - побед. Ты знаешь, что не только болельщики любят тебя, но и партнеры по команде и тренерский штаб. Выйди на лед и сделай то, что не получилось у меня - выиграй Кубок Стэнли", - приводит слова Габорика страница "Миннесоты" в соцсети Х.
Капризову 28 лет, на протяжении всей карьеры в НХЛ он представляет "Миннесоту" (с 2020 года), в 380 матчах регулярных чемпионатов он набрал 461 очко (220 голов + 241 передача). В сентябре россиянин заключил новое соглашение с "Миннесотой", которое вступает в силу в сезоне-2026/27 и рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата россиянина составит 17 млн долларов. Суммарно он заработает по контракту 136 млн, что станет рекордом НХЛ.
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Российский хоккеист Капризов стал лучшим снайпером в истории "Миннесоты"
Вчера, 08:25
 
ХоккейСпортМариан ГаборикКирилл КапризовМиннесота УайлдТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала