"Наконец-то кто-то побил мой рекорд": Габорик поздравил Капризова

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Словак Мариан Габорик поздравил россиянина Кирилла Капризова с обновлением принадлежавшего ранее ему рекорда по количеству голов за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд".

В ночь на среду "Миннесота" обыграла дома "Тампа-Бэй Лайтнинг" (5:1), Капризов отметился шайбой, которая стала для него 220-й в регулярных чемпионатах. Россиянин стал лучшим снайпером в истории клуба, опередив по голам Габорика (219). Словацкий нападающий выступал за "Уайлд" с 2000 по 2009 год.

"Наконец-то кто-то побил мой рекорд. И я не сомневался, что этим человеком будешь ты, Кирилл. Поздравляю, желаю тебе еще еще больше голов, очков, но самое главное - побед. Ты знаешь, что не только болельщики любят тебя, но и партнеры по команде и тренерский штаб. Выйди на лед и сделай то, что не получилось у меня - выиграй Кубок Стэнли", - приводит слова Габорика страница "Миннесоты" в соцсети Х.