"Наконец-то кто-то побил мой рекорд": Габорик поздравил Капризова
спорт, мариан габорик, кирилл капризов, миннесота уайлд, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Словак Мариан Габорик поздравил россиянина Кирилла Капризова с обновлением принадлежавшего ранее ему рекорда по количеству голов за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд".
В ночь на среду "Миннесота" обыграла дома "Тампа-Бэй Лайтнинг" (5:1), Капризов отметился шайбой, которая стала для него 220-й в регулярных чемпионатах. Россиянин стал лучшим снайпером в истории клуба, опередив по голам Габорика (219). Словацкий нападающий выступал за "Уайлд" с 2000 по 2009 год.
"Наконец-то кто-то побил мой рекорд. И я не сомневался, что этим человеком будешь ты, Кирилл. Поздравляю, желаю тебе еще еще больше голов, очков, но самое главное - побед. Ты знаешь, что не только болельщики любят тебя, но и партнеры по команде и тренерский штаб. Выйди на лед и сделай то, что не получилось у меня - выиграй Кубок Стэнли", - приводит слова Габорика страница "Миннесоты" в соцсети Х.
Капризову 28 лет, на протяжении всей карьеры в НХЛ он представляет "Миннесоту" (с 2020 года), в 380 матчах регулярных чемпионатов он набрал 461 очко (220 голов + 241 передача). В сентябре россиянин заключил новое соглашение с "Миннесотой", которое вступает в силу в сезоне-2026/27 и рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата россиянина составит 17 млн долларов. Суммарно он заработает по контракту 136 млн, что станет рекордом НХЛ.