ЕС пострадает от нестабильности в Иране и миграционных потоков, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Евросоюз напрямую пострадает от последствий нестабильности в Иране и миграционных потоков, однако с точки зрения геополитики ЕС в этой войне отсутствует, заявил корреспондент немецкого издания TAZ в статье по итогам визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Вашингтон.
"ЕС напрямую пострадает от нестабильности в Иране и миграционных потоков, однако геополитически он в этой войне отсутствует", - пишет автор статьи под заголовком "Грамматика бессилия".
Корреспондент издания отмечает, что "рычагом воздействия" на США могла бы стать военная база Рамштайн, которая используется в качестве опорного пункта ВВС США на территории Германии.
"Однако представить себе немецкого канцлера, который, подобно испанскому премьер-министру, пригрозит США отказом в использовании баз для этого противоправного с точки зрения международного права конфликта, практически невозможно. Вместо этого Мерц, как прилежный ученик, поддержал ненавистническую речь Трампа против Испании, подчеркнув, что Мадриду следует увеличить оборонный бюджет", - пишет автор.
По его мнению, немцы оказались "реквизитом в драме, в которой они не играют никакой роли". Автор указал, что лишь незадолго до того, как первые ракеты ударили по Тегерану, Берлин узнал о планируемой иранской войне, "а это говорит о многом". Администрация Трампа "презирает Европу - в данном случае, возможно, справедливо", подчеркивает автор.
"После угроз Трампа в адрес Гренландии Мерц заявил, что теперь Европе придётся освоить язык силовой политики. Однако его визит в Вашингтон скорее иллюстрирует грамматику бессилия. Если не удастся добиться прорыва в торговом споре, придётся признать, что канцлеру следовало бы воздержаться от этой поездки", - заключил автор издания.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.
Ранее испанское издание Pais сообщало, что правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса готово принять возможные политические последствия отказа предоставить американским военным использование баз Рота в провинции Кадис и Морон в провинции Севилья для операции США в Иране.
