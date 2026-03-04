Рейтинг@Mail.ru
ЕС пострадает от нестабильности в Иране и миграционных потоков, пишут СМИ
13:34 04.03.2026
ЕС пострадает от нестабильности в Иране и миграционных потоков, пишут СМИ
ЕС пострадает от нестабильности в Иране и миграционных потоков, пишут СМИ
Евросоюз напрямую пострадает от последствий нестабильности в Иране и миграционных потоков, однако с точки зрения геополитики ЕС в этой войне отсутствует, заявил РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:34:00+03:00
2026-03-04T13:34:00+03:00
в мире
иран
сша
испания
дональд трамп
фридрих мерц
педро санчес
евросоюз
в мире, иран, сша, испания, дональд трамп, фридрих мерц, педро санчес, евросоюз
В мире, Иран, США, Испания, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Педро Санчес, Евросоюз
Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Евросоюз напрямую пострадает от последствий нестабильности в Иране и миграционных потоков, однако с точки зрения геополитики ЕС в этой войне отсутствует, заявил корреспондент немецкого издания TAZ в статье по итогам визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Вашингтон.
Во вторник на фоне ударов США и Израиля по Ирану прошла встреча Мерца и американского президента Дональда Трампа в Белом доме. Стороны обсудили ситуацию в Иране, конфликт на Украине и торговые пошлины.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Стал соучастником". В Германии накинулись на Мерца из-за шага против Ирана
2 марта, 16:00
"ЕС напрямую пострадает от нестабильности в Иране и миграционных потоков, однако геополитически он в этой войне отсутствует", - пишет автор статьи под заголовком "Грамматика бессилия".
Корреспондент издания отмечает, что "рычагом воздействия" на США могла бы стать военная база Рамштайн, которая используется в качестве опорного пункта ВВС США на территории Германии.
"Однако представить себе немецкого канцлера, который, подобно испанскому премьер-министру, пригрозит США отказом в использовании баз для этого противоправного с точки зрения международного права конфликта, практически невозможно. Вместо этого Мерц, как прилежный ученик, поддержал ненавистническую речь Трампа против Испании, подчеркнув, что Мадриду следует увеличить оборонный бюджет", - пишет автор.
По его мнению, немцы оказались "реквизитом в драме, в которой они не играют никакой роли". Автор указал, что лишь незадолго до того, как первые ракеты ударили по Тегерану, Берлин узнал о планируемой иранской войне, "а это говорит о многом". Администрация Трампа "презирает Европу - в данном случае, возможно, справедливо", подчеркивает автор.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эксперт прокомментировал подключение европейцев к переговорам по Украине
Вчера, 10:06
"После угроз Трампа в адрес Гренландии Мерц заявил, что теперь Европе придётся освоить язык силовой политики. Однако его визит в Вашингтон скорее иллюстрирует грамматику бессилия. Если не удастся добиться прорыва в торговом споре, придётся признать, что канцлеру следовало бы воздержаться от этой поездки", - заключил автор издания.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.
Ранее испанское издание Pais сообщало, что правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса готово принять возможные политические последствия отказа предоставить американским военным использование баз Рота в провинции Кадис и Морон в провинции Севилья для операции США в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Русофобия и алчность: Европа вырыла себе яму
3 марта, 08:00
 
В мире, Иран, США, Испания, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Педро Санчес, Евросоюз
 
 
