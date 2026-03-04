Рейтинг@Mail.ru
10:06 04.03.2026
Эксперт прокомментировал подключение европейцев к переговорам по Украине
Эксперт прокомментировал подключение европейцев к переговорам по Украине
Эксперт прокомментировал подключение европейцев к переговорам по Украине

Эксперт Кортунов: подключение Европы к переговорам по Украине осложнит ситуацию

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подключение европейских стран к переговорному процессу по Украине только еще больше осложнит ситуацию и никак не приведет к достижению договоренности, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, что европейцы не примут соглашение по Украине, заключённое без их участия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Русофобия и алчность: Европа вырыла себе яму
3 марта, 08:00
По словам эксперта, подобное заявление Мерца не является неожиданностью, "лидеры Европейского союза хотели бы присутствовать за столом переговоров и чтобы их интересы принимали все внимание". Однако их позиция сейчас не способствует переговорному процессу, указал он.
"На данный момент позиция европейских стран является, скорее, осложняющим фактором, чем фактором, который облегчает достижение договоренности. Возможно, они и хотят общаться с Россией, но сейчас хотят продолжения конфликта, понимая, что любые договоренности, которые могут быть достигнуты в данный момент, они будут предполагать очень серьезные уступки украинской стороны", - сказал он в беседе с агентством.
Европейцы сформулировали свою позицию еще четыре года назад, напомнил эксперт: России надо нанести "стратегическое поражение", Украина должна вернуться к границам 1991 года и так далее.
"Было сформулировано определенное количество требований. Но сейчас, четыре года спустя, динамика конфликта, естественно, делает эти требования совершенно нереалистичными. Сейчас говорить о стратегическом поражении России, как минимум, неуместно. Поэтому фактически то, что они остались на своих позициях, в то время как американцы свои позиции существенно пересмотрели, как раз и свидетельствует о том, что сейчас подключать европейцев к переговорному процессу - это означает создавать дополнительные сложности в этом процессе", - подчеркнул Кортунов.
Замглавы российского МИД Александр Грушко ранее заявлял, что Европа стремится не допустить заключения мирного соглашения по Украине. По его словам, Европе выгодно существование горячей точки на Украине и европейцы могут чувствовать себя в безопасности от России, в этом и заключается их реальный интерес.
Здание Рейхстага - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Германии призвали Европу к участию в переговорах по Украине
27 февраля, 12:23
 
