Эксперт прокомментировал подключение европейцев к переговорам по Украине

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подключение европейских стран к переговорному процессу по Украине только еще больше осложнит ситуацию и никак не приведет к достижению договоренности, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

По словам эксперта, подобное заявление Мерца не является неожиданностью, "лидеры Европейского союза хотели бы присутствовать за столом переговоров и чтобы их интересы принимали все внимание". Однако их позиция сейчас не способствует переговорному процессу, указал он.

"На данный момент позиция европейских стран является, скорее, осложняющим фактором, чем фактором, который облегчает достижение договоренности. Возможно, они и хотят общаться с Россией , но сейчас хотят продолжения конфликта, понимая, что любые договоренности, которые могут быть достигнуты в данный момент, они будут предполагать очень серьезные уступки украинской стороны", - сказал он в беседе с агентством.

Европейцы сформулировали свою позицию еще четыре года назад, напомнил эксперт: России надо нанести "стратегическое поражение", Украина должна вернуться к границам 1991 года и так далее.

"Было сформулировано определенное количество требований. Но сейчас, четыре года спустя, динамика конфликта, естественно, делает эти требования совершенно нереалистичными. Сейчас говорить о стратегическом поражении России, как минимум, неуместно. Поэтому фактически то, что они остались на своих позициях, в то время как американцы свои позиции существенно пересмотрели, как раз и свидетельствует о том, что сейчас подключать европейцев к переговорному процессу - это означает создавать дополнительные сложности в этом процессе", - подчеркнул Кортунов