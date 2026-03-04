Создатель ЕГЭ оценил идею отмены экзамена в России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ) приведет к возвращению платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления "по звонкам", заявил в интервью РИА Новости министр образования России (1998-2004), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.

По его словам, отказ от ЕГЭ приведет и к тому, что абитуриентам надо будет ехать сдавать вступительные экзамены в конкретный вуз. Средний конкурс в вузах по стране - 1:5, то есть четыре человека из пяти не поступят. Более того, многие способные дети из регионов просто не поедут сдавать вступительные экзамены в известные, сильные вузы, чтобы не рисковать.