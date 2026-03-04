https://ria.ru/20260304/ege-2078347488.html
Создатель ЕГЭ оценил идею отмены экзамена в России
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ) приведет к возвращению платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления "по звонкам", заявил в интервью РИА Новости министр образования России (1998-2004), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.
"Говоря об отмене ЕГЭ, почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться... Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям - частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства", - подчеркнул Филиппов
По его словам, отказ от ЕГЭ приведет и к тому, что абитуриентам надо будет ехать сдавать вступительные экзамены в конкретный вуз. Средний конкурс в вузах по стране - 1:5, то есть четыре человека из пяти не поступят. Более того, многие способные дети из регионов просто не поедут сдавать вступительные экзамены в известные, сильные вузы, чтобы не рисковать.
"Я считаю, что абсолютное большинство населения не готово идти на эти жертвы. Да и власть уже понимает все изложенные риски, их последствия", - заключил Филиппов.
В 2026 году исполнилось 25 лет с начала проведения единого государственного экзамена в России
