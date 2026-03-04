Рейтинг@Mail.ru
Создатель ЕГЭ оценил идею отмены экзамена в России - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 04.03.2026 (обновлено: 05:49 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/ege-2078347488.html
Создатель ЕГЭ оценил идею отмены экзамена в России
Создатель ЕГЭ оценил идею отмены экзамена в России - РИА Новости, 04.03.2026
Создатель ЕГЭ оценил идею отмены экзамена в России
Отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ) приведет к возвращению платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления "по звонкам", заявил в... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T04:26:00+03:00
2026-03-04T05:49:00+03:00
общество
россия
владимир филиппов
рудн
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154003/24/1540032474_0:18:2609:1486_1920x0_80_0_0_01134533ca91cca7f9b0f6cffbb9da1e.jpg
https://ria.ru/20260228/ege-2077449313.html
https://ria.ru/20260303/istorija-2078069132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154003/24/1540032474_0:0:2609:1958_1920x0_80_0_0_5be039085fa3fdd7da59fe3f1bcd86e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир филиппов, рудн, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Владимир Филиппов, РУДН, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Создатель ЕГЭ оценил идею отмены экзамена в России

Глава РУДН: отказ от ЕГЭ приведет к возвращению платных подготовительных курсов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРектор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов
Ректор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ректор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ) приведет к возвращению платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления "по звонкам", заявил в интервью РИА Новости министр образования России (1998-2004), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.
"Говоря об отмене ЕГЭ, почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться... Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям - частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства", - подчеркнул Филиппов.
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Создатель ЕГЭ рассказал, почему экзамен появился в России
28 февраля, 16:08
По его словам, отказ от ЕГЭ приведет и к тому, что абитуриентам надо будет ехать сдавать вступительные экзамены в конкретный вуз. Средний конкурс в вузах по стране - 1:5, то есть четыре человека из пяти не поступят. Более того, многие способные дети из регионов просто не поедут сдавать вступительные экзамены в известные, сильные вузы, чтобы не рисковать.
"Я считаю, что абсолютное большинство населения не готово идти на эти жертвы. Да и власть уже понимает все изложенные риски, их последствия", - заключил Филиппов.
В 2026 году исполнилось 25 лет с начала проведения единого государственного экзамена в России.
Ректор РУДН Владимир Филиппов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Создатель ЕГЭ рассказал, какой предмет мог бы стать обязательным для сдачи
Вчера, 04:28
 
ОбществоРоссияВладимир ФилипповРУДНЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала