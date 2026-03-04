"Очень быстро". Борис Джонсон сделал внезапное заявление о Крыме и Донбассе

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Шансы Украины быстро вернуть утраченные территории не очень высоки, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому изданию "Европейская правда".



"Не думаю, что это произойдет очень быстро. Следует быть реалистами: шансы Украины просто так вернуть свои земли в этом или в следующем году не очень высоки, правда?" — отметил он, отвечая на вопрос о Крыме и Донбассе.