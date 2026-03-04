Рейтинг@Mail.ru
"Очень быстро". Борис Джонсон сделал внезапное заявление о Крыме и Донбассе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 04.03.2026 (обновлено: 16:06 04.03.2026)
"Очень быстро". Борис Джонсон сделал внезапное заявление о Крыме и Донбассе
"Очень быстро". Борис Джонсон сделал внезапное заявление о Крыме и Донбассе
"Очень быстро". Борис Джонсон сделал внезапное заявление о Крыме и Донбассе
Шансы Украины быстро вернуть утраченные территории не очень высоки, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому изданию... РИА Новости, 04.03.2026
"Очень быстро". Борис Джонсон сделал внезапное заявление о Крыме и Донбассе

Джонсон: шансы Украины быстро вернуть территории не очень высоки

Борис Джонсон
Борис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Шансы Украины быстро вернуть утраченные территории не очень высоки, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

"Не думаю, что это произойдет очень быстро. Следует быть реалистами: шансы Украины просто так вернуть свои земли в этом или в следующем году не очень высоки, правда?" — отметил он, отвечая на вопрос о Крыме и Донбассе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
На Западе раскрыли новый план Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана
Вчера, 10:28
Накануне Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera в очередной раз заявил, что не хочет выводить боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. Ранее он в грубой форме называл это "чушью собачей".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков называл вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Германии забили тревогу из-за произошедшего в Киеве
Вчера, 09:29
 
Специальная военная операция на Украине
В мире
Донбасс
Борис Джонсон
Республика Крым
Украина
 
 
