Рейтинг@Mail.ru
Суд признал группу "Выход"* экстремистским объединением - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/sud-2078317488.html
Суд признал группу "Выход"* экстремистским объединением
Суд признал группу "Выход"* экстремистским объединением - РИА Новости, 03.03.2026
Суд признал группу "Выход"* экстремистским объединением
Горсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Минюста о признании группы "Выход"*, которая входит в реестр иноагентских организаций, экстремистским объединением,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:16:00+03:00
2026-03-03T22:16:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
ленинградская область
санкт-петербургский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20260228/pesnya-2077328994.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, санкт-петербургский городской суд
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербургский городской суд
Суд признал группу "Выход"* экстремистским объединением

В Петербурге суд признал группу "Выход" экстремистским объединением

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Горсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Минюста о признании группы "Выход"*, которая входит в реестр иноагентских организаций, экстремистским объединением, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к Санкт-Петербургской ЛГБТ**-инициативной группе "Выход"* о признании данного движения экстремистским объединением и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Суд требования административного истца удовлетворил. Вышеуказанная группа признана экстремистским объединением, ее деятельность запрещена на территории России", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом режиме.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала о регистрации иска 2 февраля.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом
** Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское
Суд - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Суд признал экстремистской антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой"
28 февраля, 03:58
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьСанкт-Петербургский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала