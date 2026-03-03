https://ria.ru/20260303/sud-2078317488.html
Суд признал группу "Выход"* экстремистским объединением
Суд признал группу "Выход"* экстремистским объединением
Горсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Минюста о признании группы "Выход"*, которая входит в реестр иноагентских организаций, экстремистским объединением,... РИА Новости, 03.03.2026
В Петербурге суд признал группу "Выход" экстремистским объединением
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Горсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Минюста о признании группы "Выход"*, которая входит в реестр иноагентских организаций, экстремистским объединением, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский городской суд
рассмотрел административный иск ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
к Санкт-Петербургской ЛГБТ**-инициативной группе "Выход"* о признании данного движения экстремистским объединением и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Суд требования административного истца удовлетворил. Вышеуказанная группа признана экстремистским объединением, ее деятельность запрещена на территории России", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что дело рассматривалось в закрытом режиме.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала о регистрации иска 2 февраля.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом
** Д
вижение ЛГБТ запрещено в РФ
как экстремистское