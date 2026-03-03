Рейтинг@Mail.ru
Оскорбительные скандирования фанатов "Спартака" разберет КДК РФС
Футбол
 
12:13 03.03.2026
Оскорбительные скандирования фанатов "Спартака" разберет КДК РФС
Оскорбительные скандирования фанатов "Спартака" разберет КДК РФС
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирование болельщиками московского "Спартака" оскорбительных выражений... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Оскорбительные скандирования фанатов "Спартака" разберет КДК РФС

КДК РФС рассмотрит оскорбительные высказывания фанатов "Спартака" в адрес судьи

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирование болельщиками московского "Спартака" оскорбительных выражений в адрес главного арбитра Евгения Буланова во время матча чемпионата страны с "Сочи", сообщается на сайте организации.
"Спартак" 2 марта обыграл "Сочи" (3:2) в выездном матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 марта 2026 • начало в 15:00
Завершен
Сочи
2 : 3
Спартак Москва
61‎’‎ • Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо)
90‎’‎ • Владимир Ильин (П)
22‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
79‎’‎ • Маркиньос
(Манфред Угальде)
90‎’‎ • Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По итогам матча "Оренбург" - "Акрон" (2:0) комитет рассмотрит выход главного тренера хозяев Ильдара Ахметзянова за пределы технической зоны. В игре между махачкалинским "Динамо" и казанским "Рубином" (2:1) будут рассматриваться задержка выхода из раздевалки на три минуты футболистами хозяев и бросание болельщиками "Динамо" снежков на поле, включая попадание им во второго помощника главного арбитра.
Также в игре "Краснодара" и "Ростова" (2:1) КДК рассмотрит на предмет неподобающего поведения удаление двух игроков команды из Ростова-на-Дону.
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Агрессивно доминировал": Мирзоян заявил, что "Спартак" соскучился по РПЛ
