Оскорбительные скандирования фанатов "Спартака" разберет КДК РФС

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирование болельщиками московского "Спартака" оскорбительных выражений в адрес главного арбитра Евгения Буланова во время матча чемпионата страны с "Сочи", сообщается на сайте организации.

По итогам матча "Оренбург" - "Акрон" (2:0) комитет рассмотрит выход главного тренера хозяев Ильдара Ахметзянова за пределы технической зоны. В игре между махачкалинским "Динамо" и казанским "Рубином" (2:1) будут рассматриваться задержка выхода из раздевалки на три минуты футболистами хозяев и бросание болельщиками "Динамо" снежков на поле, включая попадание им во второго помощника главного арбитра.