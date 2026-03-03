Математик-пророк назвал роковую дату для Украины

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футуролог и математик Сидик Афган поделился прогнозами на 2026 год для России и всего мира. Судя по озвученным предсказаниям, год обещает быть крайне напряженным и полным испытаний.

Кто такой Сидик Афган?

Еще в 1976 году он сделал заявление, от которого тогда отмахнулись как от бреда: Советский Союз исчезнет через 15 лет. Он ошибся в количестве республик, но главное — угадал. Великая держава прекратила существование. С тех пор к его словам начали прислушиваться.

Провидец приехал в Москву в 1993 году, когда новая Россия только начинала свой путь. До этого были Кабул, Липецк, Санкт-Петербург. В середине 90-х, глядя на ельцинскую эпоху, Афган выдал новый прогноз: скоро на смену Борису Николаевичу придет молодой и сильный руководитель. Общественность покрутила у виска. А зря. Время показало, кто был прав.

Тогда же он предрек страшные события 11 сентября 2001 года. Террористы, башни-близнецы, Нью-Йорк в огне. Мало кто верил. До тех пор, пока мир в прямом эфире не увидел рушащиеся небоскребы.

"Мне не нужно знать ни имени, ни фамилии человека. Достаточно даты его рождения — и я расскажу о нем все", — объяснял Афган еще в 80-х. И всегда отмахивался от разговоров о магии: "Это все числа".

© AP Photo / Gene Boyars Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке © AP Photo / Gene Boyars Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Сегодня он утверждает, что может просчитать будущее России аж до 2065 года. Но предпочитает говорить о более близком — о 2026-м. По его мнению, распавшийся СССР возродится. Правда, в новой форме — как политико-экономическое объединение, куда войдут все бывшие республики и даже те, кто раньше о России и не думал. Многие видят в этом намек на расширение БРИКС.

Кому и чего бояться?

На днях Афган выступил по телевидению. Зрелище было то еще: формулы, мало кому понятные, картонные макеты будущего, карты с загадочными пометками и ломаный русский. Но к финалу картина прояснилась. И она, мягко говоря, нерадужная.

"В этом году будут землетрясения, наводнения, цунами. Лето будет очень опасным", — заявил пророк-математик. И тут же добавил загадочно: "Лето будет плохим для плохих людей и хорошим для хороших". Правда, кто хорошие, а кто — плохие, он уточнять не стал. Лишь отметил, что "беспорядки будут на каждом континенте."

"В этом году на Земле будет хуже, чем в 2025-м: политика, экология, напряженность. Новый цикл. Смертельный год для врагов человечества", — говорил Сидик Афган.

Ученица Афгана Ирина Богуславская добавила немного конкретики. По ее нумерологическим выкладкам, в июне земля затрясется на Камчатке, Сахалине и Байкале. А еще Исламабад, Кабул и Дели тоже попадут под раздачу.

В Сочи тоже возможны толчки, но, к счастью, без массовых жертв. Кипр останется без пресной воды. А вот у России с ней, наоборот, все будет отлично. Но нам стоит остерегаться масштабных природных пожаров.

Исчез уже сейчас

© AP Photo / Michael Probst Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности © AP Photo / Michael Probst Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Что касается Украины, то еще в 2005 году Афган говорил об обострении ситуации в Донбассе и серьезных изменениях для украинского государства.

Главный удар "прилетит" на Украину. Так, 13 марта, утверждает математик, станет роковой датой для главы киевского режима Владимира Зеленского. После нее он "исчезнет", и все про него забудут. А сам конфликт завершится просто: "Часть Украины останется, но Россия заберет свое".

Впрочем, об исчезновении Зеленского заговорили уже сейчас. Правда, пока — в переносном значении. Но тем не менее отмечается, что в Киеве "бьют тревогу". Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил , что Владимир Зеленский практически пропал из западного информационного поля. Причина — резкое смещение фокуса мировых СМИ на удары США и Израиля по Ирану.

"Зеленский вообще исчез. Его вообще уже никто там не цитирует, не комментирует. Про него там все забыли", — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.