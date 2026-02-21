МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сидик Афган — человек, чье имя до недавнего времени было известно лишь узкому кругу специалистов. Сегодня он предсказывает будущее — и привлекает внимание не только обывателей, но и серьезных аналитиков.

Какой метод выработал этот пророк? И почему его слова сбываются с ужасающей точностью?

Предсказал распад СССР

Сидик Афган приехал в Москву в 1993 году, когда новая Россия только начинала свой путь . До этого были Кабул, Липецк, Санкт-Петербург.

Еще в 1976 году Афган заявлял: Советский Союз исчезнет через 15 лет. Прогноз оказался не абсолютно точным — Афган полагал, что на смену Союзу придут 44 независимых государства, а получилось 15. Но главное он угадал: великая держава прекратила существование. Это предсказание привлекло внимание к его работам.

Он наблюдал за становлением постсоветского государства — тем, что происходило под руководством Бориса Ельцина. В середине 90-х он предсказал: совсем скоро на смену Ельцину придет молодой и сильный руководитель. Общественность отнеслась к этой информации скептически. Время показало, кто был прав.

В то же время Афган предрек страшные события 11 сентября 2001 года, когда террористы атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке. Тогда его словам мало кто придал значение. До тех пор, пока мир в прямом эфире не увидел рушащиеся небоскребы.

"Мне не нужно знать ни имени, ни фамилии человека. Ни прочей информации о нем. Достаточно даты его рождения — и я расскажу о нем все", — говорил Афган в одном из интервью еще в 1980-х.

© AP Photo / Amy Sancetta Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Никакой магии, только цифры

Сам Афган всегда отмахивался от разговоров о сверхъестественных способностях: "Это все числа". Никакой магии, только расчеты, которые он умеет делать так, как никто. Он утверждает, что может просчитать будущее России вплоть до 2065 года. Правда, предпочитает говорить о более близком 2026 годе.

По мнению выдающегося ученого, распавшийся СССР возродится . Но в несколько иной форме. Новое объединение будет политико-экономическим, постепенно в него войдут все бывшие республики. И даже другие страны, которые раньше не задумывались о партнерстве с Россией. Многие видят в этом намек на расширение БРИКС.

Что касается судьбы братских народов, то еще в 2005 году математик говорил о начале обострения ситуации в Донбассе. Тогда же он довольно четко дал понять: Украину как государство ждут серьезные изменения. Но в конечном итоге она вспомнит о своей глубокой исторической связи с Россией.

Противостояние России и США

Для всего мира 2026-й станет определяющим. В мире воцарится беспорядок, возможно, даже война. Сидик Афган успокоил: новая битва развернется не на полях сражений, а в цифровом и научном пространстве. И главными противниками в ней станут Россия и США.

На первый взгляд, звучит фантастически. Но, по мнению Афгана, экономические санкции сыграли парадоксальную роль: они заставили Россию перестать полагаться на западные заимствования и начать развиваться самостоятельно.

"Когда человеку перекрывают кислород, организм начинает работать в аварийном режиме", — пояснил математик в одном из интервью. По его мнению, Россия создаст прочную базу своего будущего существования. И основа этой базы — новая система образования, с понятиями справедливости и нравственности.

Три невидимых преимущества России

Если отбросить мистику и взглянуть трезво, в логике Афгана есть рациональные зерна. Россия действительно обладает несколькими преимуществами, которые в условиях кризиса могут оказаться решающими.

Первое — централизация против корпоративной анархии. В США технологический сектор — это вотчина частных корпораций. Google, Apple, Microsoft, Amazon — независимые цифровые "государства" со своими законами, кибербезопасностью и внешней политикой. Они воюют друг с другом и часто действуют вопреки интересам государства.

© AP Photo / Jordan Strauss Илон Маск

Илон Маск с его Starlink — яркий пример: он может "включить" или "выключить" связь для целой армии, и Белый дом ничего не сможет с этим поделать. Россия же выстраивает жесткую "цифровую вертикаль". Ключевые проекты находятся под государственным контролем.

Второе — мотивация выживания против рыночной логики. Американские компании развивают технологии ради прибыли. Россия — ради выживания.

Третье — консолидация против "войны культур". Внешнее давление сплотило российское общество вокруг идеи суверенитета. В США же "синие" и "красные" штаты не могут договориться о базовых ценностях.

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов

Критики небезосновательно замечают : Сидик Афган не представляет конкретных формул, предпочитая обтекаемые ссылки на "математические расчеты". А вот что математик не скрывает, так это главное преимущество России. То, что помогло ей выстоять в непростых условиях и поможет в будущем.