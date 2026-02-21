Рейтинг@Mail.ru
Математик Сидик Афган о судьбе России, США и технологической войне
21.02.2026
Математик Сидик Афган о судьбе России, США и технологической войне
Математик Сидик Афган о судьбе России, США и технологической войне - РИА Новости, 21.02.2026
Математик Сидик Афган о судьбе России, США и технологической войне
Сидик Афган — человек, чье имя до недавнего времени было известно лишь узкому кругу специалистов. Сегодня он предсказывает будущее — и привлекает внимание не... РИА Новости, 21.02.2026
Математик Сидик Афган о судьбе России, США и технологической войне

Сидик Афган
Сидик Афган
© Кадр видео из соцсетей
Сидик Афган
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сидик Афган — человек, чье имя до недавнего времени было известно лишь узкому кругу специалистов. Сегодня он предсказывает будущее — и привлекает внимание не только обывателей, но и серьезных аналитиков.
Какой метод выработал этот пророк? И почему его слова сбываются с ужасающей точностью?

Предсказал распад СССР

Сидик Афган приехал в Москву в 1993 году, когда новая Россия только начинала свой путь. До этого были Кабул, Липецк, Санкт-Петербург.
Еще в 1976 году Афган заявлял: Советский Союз исчезнет через 15 лет. Прогноз оказался не абсолютно точным — Афган полагал, что на смену Союзу придут 44 независимых государства, а получилось 15. Но главное он угадал: великая держава прекратила существование. Это предсказание привлекло внимание к его работам.
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкМитинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением "Трудовая Россия", названный "Всенародным Вече советских народов", в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР
Митинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением Трудовая Россия, названный Всенародным Вече советских народов, в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Митинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением "Трудовая Россия", названный "Всенародным Вече советских народов", в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР
Он наблюдал за становлением постсоветского государства — тем, что происходило под руководством Бориса Ельцина. В середине 90-х он предсказал: совсем скоро на смену Ельцину придет молодой и сильный руководитель. Общественность отнеслась к этой информации скептически. Время показало, кто был прав.
В то же время Афган предрек страшные события 11 сентября 2001 года, когда террористы атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке. Тогда его словам мало кто придал значение. До тех пор, пока мир в прямом эфире не увидел рушащиеся небоскребы.
"Мне не нужно знать ни имени, ни фамилии человека. Ни прочей информации о нем. Достаточно даты его рождения — и я расскажу о нем все", — говорил Афган в одном из интервью еще в 1980-х.
© AP Photo / Amy SancettaТеракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Amy Sancetta
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Никакой магии, только цифры

Сам Афган всегда отмахивался от разговоров о сверхъестественных способностях: "Это все числа". Никакой магии, только расчеты, которые он умеет делать так, как никто. Он утверждает, что может просчитать будущее России вплоть до 2065 года. Правда, предпочитает говорить о более близком 2026 годе.
По мнению выдающегося ученого, распавшийся СССР возродится. Но в несколько иной форме. Новое объединение будет политико-экономическим, постепенно в него войдут все бывшие республики. И даже другие страны, которые раньше не задумывались о партнерстве с Россией. Многие видят в этом намек на расширение БРИКС.
Что касается судьбы братских народов, то еще в 2005 году математик говорил о начале обострения ситуации в Донбассе. Тогда же он довольно четко дал понять: Украину как государство ждут серьезные изменения. Но в конечном итоге она вспомнит о своей глубокой исторической связи с Россией.
© РИА Новости / Андрей Бок | Перейти в медиабанкУчастницы празднования Ивана Купалы в селе Балтика в Башкортостане
Участницы празднования Ивана Купалы в селе Балтика в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Андрей Бок
Перейти в медиабанк
Участницы празднования Ивана Купалы в селе Балтика в Башкортостане

Противостояние России и США

Для всего мира 2026-й станет определяющим. В мире воцарится беспорядок, возможно, даже война. Сидик Афган успокоил: новая битва развернется не на полях сражений, а в цифровом и научном пространстве. И главными противниками в ней станут Россия и США.
На первый взгляд, звучит фантастически. Но, по мнению Афгана, экономические санкции сыграли парадоксальную роль: они заставили Россию перестать полагаться на западные заимствования и начать развиваться самостоятельно.
"Когда человеку перекрывают кислород, организм начинает работать в аварийном режиме", — пояснил математик в одном из интервью. По его мнению, Россия создаст прочную базу своего будущего существования. И основа этой базы — новая система образования, с понятиями справедливости и нравственности.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Ученики в школе

Три невидимых преимущества России

Если отбросить мистику и взглянуть трезво, в логике Афгана есть рациональные зерна. Россия действительно обладает несколькими преимуществами, которые в условиях кризиса могут оказаться решающими.
Первое — централизация против корпоративной анархии. В США технологический сектор — это вотчина частных корпораций. Google, Apple, Microsoft, Amazon — независимые цифровые "государства" со своими законами, кибербезопасностью и внешней политикой. Они воюют друг с другом и часто действуют вопреки интересам государства.
© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск
Илон Маск с его Starlink — яркий пример: он может "включить" или "выключить" связь для целой армии, и Белый дом ничего не сможет с этим поделать. Россия же выстраивает жесткую "цифровую вертикаль". Ключевые проекты находятся под государственным контролем.
Второе — мотивация выживания против рыночной логики. Американские компании развивают технологии ради прибыли. Россия — ради выживания.
Третье — консолидация против "войны культур". Внешнее давление сплотило российское общество вокруг идеи суверенитета. В США же "синие" и "красные" штаты не могут договориться о базовых ценностях.
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов
Критики небезосновательно замечают: Сидик Афган не представляет конкретных формул, предпочитая обтекаемые ссылки на "математические расчеты". А вот что математик не скрывает, так это главное преимущество России. То, что помогло ей выстоять в непростых условиях и поможет в будущем.
"Совесть, свобода, справедливость и равенство. Этого у русских никто не в силах отнять", — подчеркнул он.
 
 
 
