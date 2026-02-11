МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Его называют "Нострадамусом XXI века". А составленные им прогнозы – пугающе точными. Сам Сидик Афган всегда скромно отвечает: "Никакой магии. Только числа". В них он видит то, что затем становится реальностью. И о цифре "2026" знаменитому афганскому математику есть что рассказать.

Никакой мистики

Москва, 1993 год: Сидик Афган после долгой отлучки возвращается в Москву. новая Россия совершает первые демократические шаги, адаптируется к рыночной экономике, голосует за новую Конституцию…

Все это – под чутким руководством новоиспеченного лидера – Бориса Ельцина. Неожиданно всемирно известный ученый публично заявляет: "На смену Ельцину очень скоро придет молодой и сильный руководитель".

Тогда эти слова многих огорошили. Но Сидика Афгана недоуменные взгляды и неловкие паузы не удивляли. Он давно привык, что в истинности его прогнозов люди убеждаются спустя время.

Он родился и вырос в Кабуле. С ранних лет проявлял незаурядные способности к математике, дошкольником легко решал задачки для старших классов. Позже поступил в Кабульский университет, а затем решил продолжить обучение в СССР. У советских математиков набирался опыта в таких дисциплинах как статистика и теория вероятности.

После учебы Афган занялся разработкой собственного уникального метода предсказания событий он назвал его математической философией. "Мне не нужно знать ни имени, ни фамилии человека. Ни прочей информации о нем. Достаточно даты его рождения – и я расскажу о нем все", – говорил Афган в одном из интервью в 1980-х.

Именно с помощью математической философии еще в 1976-м Сидик Афган предсказал: СССР исчезнет через 15 лет. Прогноз грешил неточностями. Например, ученый полагал, что на смену Союзу придут 44 независимых государства. Тем не менее предсказание привлекло внимание общественности к его работам. В середине 1990-х Афган предрек страшные события 11 сентября 2001-го – когда террористы атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке.

И по сей день невероятные способности математика вызывают неподдельный интерес. Сам он всегда отмахивается: это все числа.

Назад в СССР

Сидик Афган утверждал: он может просчитать будущее России вплоть до 2065-го. Но считает, что озвучивать столь далекие прогнозы пока несвоевременно. А вот относительно ближайших событий – 2025-2026 – момент подходящий.

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Перейти в медиабанк Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Перейти в медиабанк Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе

По мнению ученого, распавшийся СССР возродится. Правда, в несколько иной форме – новое объединение будет политико-экономическим, и постепенно в него войдут все бывший республики. И даже другие страны, которые раньше не задумывались о партнерстве с Россией.

Что касается судьбы братских народов в новых условиях, то еще в 2005-м математик предрек начало обострения ситуации на Донбассе. Тогда же довольно четко дал понять: Украину как государство ждут серьезные изменения. Но в конечном итоге она вспомнит о своей глубокой исторической связи с Россией.

Вопреки ожиданиям

Но не только для "незалежной" 2026-й станет определяющим. "Для России, Америки и всего мира это будет переломный момент. В мире будет беспорядок… Возможна даже война", – пояснял Афган.

Правда, тут же успокаивал – новая битва развернется в цифровом и научном пространстве. И тут на первый план выйдут Россия и США. На первой взгляд, фантастика. Банальное сравнение: Америка ежегодно тратит на технологические исследования 700 миллиардов долларов; Россия – только 50.

© AP Photo / Jae C. Hong Робот с буталками воды на автосалоне в Лос-Анджелесе © AP Photo / Jae C. Hong Робот с буталками воды на автосалоне в Лос-Анджелесе

Но Афган делает упор на другое – системную эффективность. По его мнению, экономические санкции заставили Россию перестать полагаться на заимствования Запада и начать развиваться самостоятельно. "Когда человеку перекрывают кислород, организм начинает работать в аварийном режиме", — пояснил математик в одном из интервью.

"Этого у русских никто не отнимет"

Россия, как считает ученый, создаст прочную базу своего будущего существования – в виде новой системы образования. В основу учебного процесса будут заложены такие понятия как "справедливость" и "нравственность". После этого откроется возможность для прихода к государственному управлению "молодых людей".

Кроме того, Сидик Афган утверждает, что вычислил точную дату рождения будущего лидера страны. Но раскрывать ее не будет.

Зато математик не скрывает, в чем главное преимущество России – то, что помогает ей выстоять в нынешних непростых условиях и поможет в дальнейшем.