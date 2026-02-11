МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Его называют "Нострадамусом XXI века". А составленные им прогнозы – пугающе точными. Сам Сидик Афган всегда скромно отвечает: "Никакой магии. Только числа". В них он видит то, что затем становится реальностью. И о цифре "2026" знаменитому афганскому математику есть что рассказать.
Никакой мистики
Москва, 1993 год: Сидик Афган после долгой отлучки возвращается в Москву. новая Россия совершает первые демократические шаги, адаптируется к рыночной экономике, голосует за новую Конституцию…
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин
Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин
Все это – под чутким руководством новоиспеченного лидера – Бориса Ельцина. Неожиданно всемирно известный ученый публично заявляет: "На смену Ельцину очень скоро придет молодой и сильный руководитель".
Тогда эти слова многих огорошили. Но Сидика Афгана недоуменные взгляды и неловкие паузы не удивляли. Он давно привык, что в истинности его прогнозов люди убеждаются спустя время.
Он родился и вырос в Кабуле. С ранних лет проявлял незаурядные способности к математике, дошкольником легко решал задачки для старших классов. Позже поступил в Кабульский университет, а затем решил продолжить обучение в СССР. У советских математиков набирался опыта в таких дисциплинах как статистика и теория вероятности.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВладимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации
Владимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации
После учебы Афган занялся разработкой собственного уникального метода предсказания событий он назвал его математической философией. "Мне не нужно знать ни имени, ни фамилии человека. Ни прочей информации о нем. Достаточно даты его рождения – и я расскажу о нем все", – говорил Афган в одном из интервью в 1980-х.
Именно с помощью математической философии еще в 1976-м Сидик Афган предсказал: СССР исчезнет через 15 лет. Прогноз грешил неточностями. Например, ученый полагал, что на смену Союзу придут 44 независимых государства. Тем не менее предсказание привлекло внимание общественности к его работам. В середине 1990-х Афган предрек страшные события 11 сентября 2001-го – когда террористы атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкМитинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением "Трудовая Россия", названный "Всенародным Вече советских народов", в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР
Митинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением "Трудовая Россия", названный "Всенародным Вече советских народов", в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР
И по сей день невероятные способности математика вызывают неподдельный интерес. Сам он всегда отмахивается: это все числа.
Назад в СССР
Сидик Афган утверждал: он может просчитать будущее России вплоть до 2065-го. Но считает, что озвучивать столь далекие прогнозы пока несвоевременно. А вот относительно ближайших событий – 2025-2026 – момент подходящий.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
По мнению ученого, распавшийся СССР возродится. Правда, в несколько иной форме – новое объединение будет политико-экономическим, и постепенно в него войдут все бывший республики. И даже другие страны, которые раньше не задумывались о партнерстве с Россией.
Что касается судьбы братских народов в новых условиях, то еще в 2005-м математик предрек начало обострения ситуации на Донбассе. Тогда же довольно четко дал понять: Украину как государство ждут серьезные изменения. Но в конечном итоге она вспомнит о своей глубокой исторической связи с Россией.
Государственные флаги России и Украины
Вопреки ожиданиям
Но не только для "незалежной" 2026-й станет определяющим. "Для России, Америки и всего мира это будет переломный момент. В мире будет беспорядок… Возможна даже война", – пояснял Афган.
Правда, тут же успокаивал – новая битва развернется в цифровом и научном пространстве. И тут на первый план выйдут Россия и США. На первой взгляд, фантастика. Банальное сравнение: Америка ежегодно тратит на технологические исследования 700 миллиардов долларов; Россия – только 50.
© AP Photo / Jae C. HongРобот с буталками воды на автосалоне в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Робот с буталками воды на автосалоне в Лос-Анджелесе
Но Афган делает упор на другое – системную эффективность. По его мнению, экономические санкции заставили Россию перестать полагаться на заимствования Запада и начать развиваться самостоятельно. "Когда человеку перекрывают кислород, организм начинает работать в аварийном режиме", — пояснил математик в одном из интервью.
"Этого у русских никто не отнимет"
Россия, как считает ученый, создаст прочную базу своего будущего существования – в виде новой системы образования. В основу учебного процесса будут заложены такие понятия как "справедливость" и "нравственность". После этого откроется возможность для прихода к государственному управлению "молодых людей".
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастники празднования Дня народного единства во Владивостоке
Участники празднования Дня народного единства во Владивостоке
Кроме того, Сидик Афган утверждает, что вычислил точную дату рождения будущего лидера страны. Но раскрывать ее не будет.
Зато математик не скрывает, в чем главное преимущество России – то, что помогает ей выстоять в нынешних непростых условиях и поможет в дальнейшем.
Трибуна в зале
"Совесть, свобода, справедливость и равенство. Этого у русских никто не в силах отнять", – уверенно констатировал знаменитый математик.