Рейтинг@Mail.ru
В Киеве забили тревогу из-за исчезновения Зеленского - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 02.03.2026 (обновлено: 03:51 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/zelenskiy-2077767370.html
В Киеве забили тревогу из-за исчезновения Зеленского
В Киеве забили тревогу из-за исчезновения Зеленского - РИА Новости, 02.03.2026
В Киеве забили тревогу из-за исчезновения Зеленского
Владимир Зеленский исчез из западного информационного пространства из-за ударов США и Израиля по Ирану, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:49:00+03:00
2026-03-02T03:51:00+03:00
в мире
сша
израиль
владимир зеленский
олег соскин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_0:81:2773:1641_1920x0_80_0_0_9f349dc46848c490e7fbf8d0926d480c.jpg
https://ria.ru/20260302/udary-2077756816.html
https://ria.ru/20260302/kallas-2077759953.html
https://ria.ru/20260302/zelenskiy-2077761661.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_301:0:2773:1854_1920x0_80_0_0_9378ffb6ded78db7680bcf9a7a973024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, владимир зеленский, олег соскин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Киеве забили тревогу из-за исчезновения Зеленского

Соскин: Зеленский исчез из информационного пространства из-за Ирана

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский исчез из западного информационного пространства из-за ударов США и Израиля по Ирану, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Зеленский вообще исчез. Его вообще уже никто там не цитирует, не комментирует. Про него там все забыли", — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану
01:01
По словам политолога, на Западе сейчас происходит не только смена информационной модели, но и переоценка приоритетов союзниками Украины, в которые ни она, ни глава киевского режима не вписываются. При этом, продолжил эксперт, никто с Киевом не будет вести переговоры о вступлении в НАТО или ЕС — все будут заниматься решением своих серьезных проблем.
"Постарайтесь это осознать: таким образом, Зеленского уже нет — как фигуры, как лидера общественного мнения — уже все", — резюмировал Соскин.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи
01:56
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Самовлюбленный клоун": Зеленского поставили на место после слов об Иране
02:21
 
В миреСШАИзраильВладимир ЗеленскийОлег СоскинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала