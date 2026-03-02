В Киеве забили тревогу из-за исчезновения Зеленского

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский исчез из западного информационного пространства из-за ударов США и Израиля по Ирану, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Зеленский вообще исчез. Его вообще уже никто там не цитирует, не комментирует. Про него там все забыли", — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.
По словам политолога, на Западе сейчас происходит не только смена информационной модели, но и переоценка приоритетов союзниками Украины, в которые ни она, ни глава киевского режима не вписываются. При этом, продолжил эксперт, никто с Киевом не будет вести переговоры о вступлении в НАТО или ЕС — все будут заниматься решением своих серьезных проблем.
"Постарайтесь это осознать: таким образом, Зеленского уже нет — как фигуры, как лидера общественного мнения — уже все", — резюмировал Соскин.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.