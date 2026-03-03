Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка
08:19 03.03.2026 (обновлено: 08:23 03.03.2026)
В Ленинградской области неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка
В Ленинградской области неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка
Семнадцатилетнего юношу, пропавшего 25 февраля, продолжают искать в Ленинградской области, следует из сообщения петербургского поискового отряда "Лиза Алерт".
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
всеволожский район
россия
происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка

В Ленинградской области ищут 17-летнего подростка, ушедшего из дома 25 февраля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Семнадцатилетнего юношу, пропавшего 25 февраля, продолжают искать в Ленинградской области, следует из сообщения петербургского поискового отряда "Лиза Алерт".
Он ушел из дома в поселке Янино-1 во Всеволожском районе Ленобласти и не вернулся.
В понедельник следственное управление СК по Ленобласти сообщило, что по факту исчезновения 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело об убийстве, идут следственные и другие действия. Молодого человека также ищут волонтеры двух поисковых отрядов "Северо-Запад" и "Лиза Алерт". Мать юноши сообщила РИА Новости, что уверена, что сын находится под влиянием мошенников и выполняет их указания.
Также СУСК РФ по Ленобласти сообщало, что юношу видели в понедельник на станции метро "Ладожская" в Петербурге.
Город - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, кто чаще всего пропадает в городах
15 февраля, 04:03
 
ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
