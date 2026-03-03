https://ria.ru/20260303/podrostok-2078085819.html
В Ленинградской области неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка
В Ленинградской области неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка - РИА Новости, 03.03.2026
В Ленинградской области неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка
Семнадцатилетнего юношу, пропавшего 25 февраля, продолжают искать в Ленинградской области, следует из сообщения петербургского поискового отряда "Лиза Алерт". РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T08:19:00+03:00
2026-03-03T08:19:00+03:00
2026-03-03T08:23:00+03:00
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20260215/poiski-2074457330.html
ленинградская область
всеволожский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка
В Ленинградской области ищут 17-летнего подростка, ушедшего из дома 25 февраля