"Более полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью Мax. Закрыть больничный лист можно без посещения медицинского учреждения - во время онлайн-консультации с врачом в национальном мессенджере. Пользователь получит уведомление о готовности документа в чат-боте "Госуслуги" в Мax", - рассказали в пресс-службе.