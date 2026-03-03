Рейтинг@Mail.ru
Более полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью Мax - РИА Новости, 03.03.2026
14:34 03.03.2026
Более полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью Мax
Более полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью Мax - РИА Новости, 03.03.2026
Более полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью Мax
Свыше полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью Мax, сообщили журналистам в пресс-службе платформы. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:34:00+03:00
2026-03-03T14:34:00+03:00
2026
россия, мессенджер max
Россия, Мессенджер Max
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Свыше полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью Мax, сообщили журналистам в пресс-службе платформы.
"Более полумиллиона россиян закрыли больничный с помощью Мax. Закрыть больничный лист можно без посещения медицинского учреждения - во время онлайн-консультации с врачом в национальном мессенджере. Пользователь получит уведомление о готовности документа в чат-боте "Госуслуги" в Мax", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что наиболее активно сервис использовали жители Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана.
Ранее 86 регионов России при поддержке Минздрава России запустили сервисы записи на приём в Мax. В феврале более четырех миллионов россиян с помощью мессенджера записались на консультацию к врачу, перенесли дату приёма и отменили визит.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россияне смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу через MAX
26 февраля, 18:51
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
