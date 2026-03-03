Рейтинг@Mail.ru
"Лада" одержала волевую победу над "Ак Барсом" в матче КХЛ
Хоккей
 
20:27 03.03.2026
"Лада" одержала волевую победу над "Ак Барсом" в матче КХЛ
"Лада" одержала волевую победу над "Ак Барсом" в матче КХЛ
Тольяттинская "Лада" одержала победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
2026
Хоккеисты "Лады" в матче КХЛ
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" одержала победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (0:2, 3:1, 2:0). В составе "Лады" шайбы забросили Максим Белоусов (23-я минута), Алекс Коттон (28), Райли Савчук (38, 60) и Никита Михайлов (54). У "Ак Барса" отличились Степан Терехов (14), Митчелл Миллер (15) и Нэйтан Тодд (40).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 марта 2026 • начало в 18:00
Завершен
Лада
5 : 3
Ак Барс
02:47 • Maxim Belousov
(Артур Тянулин, Никита Михайлов)
07:35 • Алекс Коттон
(Дмитрий Кугрышев, Никита Михайлов)
17:43 • Riley Sawchuk
(Артур Тянулин, Алекс Коттон)
13:48 • Никита Михайлов
(Артур Тянулин)
19:59 • Riley Sawchuk
(Никита Сетдиков)
13:17 • Stepan Terekhov
(Альберт Яруллин, Кирилл Семенов)
14:42 • Mitchell Miller
(Илья Сафонов, Артем Галимов)
19:14 • Нэйтан Тодд
(Григорий Денисенко, Дмитрий Яшкин)
Нападающий "Ак Барса" Кирилл Семенов отметился голевой передачей и набрал 400-е очко (149 голов + 251 передача) в КХЛ.
"Лада" (45 очков) занимает предпоследнее, десятое место в таблице Западной конференции. "Ак Барс" (84) идет третьим на Востоке.
В следующем матче "Лада" примет московский "Спартак" 7 марта. "Ак Барс" в этот же день сыграет с новосибирской "Сибирью" на домашнем льду.
