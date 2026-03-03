В Казахстане пообещали ускорить расследование крушения самолета AZAL

АСТАНА, 3 мар - РИА Новости. Комиссия по расследованию крушения самолета AZAL приложит все усилия для его скорейшего завершения, заявили РИА Новости в министерстве транспорта Казахстана.

"Окончательные сроки расследования не определены, однако комиссия приложит все усилия для его скорейшего завершения", - заявили в минтрансе.