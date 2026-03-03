Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане пообещали ускорить расследование крушения самолета AZAL - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/kazahstan-2078064874.html
В Казахстане пообещали ускорить расследование крушения самолета AZAL
В Казахстане пообещали ускорить расследование крушения самолета AZAL - РИА Новости, 03.03.2026
В Казахстане пообещали ускорить расследование крушения самолета AZAL
Комиссия по расследованию крушения самолета AZAL приложит все усилия для его скорейшего завершения, заявили РИА Новости в министерстве транспорта Казахстана. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T03:29:00+03:00
2026-03-03T03:29:00+03:00
в мире
казахстан
баку
грозный
алексей оверчук
ильхам алиев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:139:1033:720_1920x0_80_0_0_b5a2d6c5575c6a6fb37499b1fd50b3e7.jpg
https://ria.ru/20260302/samolet-2077936530.html
https://ria.ru/20260121/kazahstan-2069343400.html
казахстан
баку
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_86ed39dce16733dd1a1ecf01cbe5e62c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, баку, грозный, алексей оверчук, ильхам алиев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Казахстан, Баку, Грозный, Алексей Оверчук, Ильхам Алиев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казахстане пообещали ускорить расследование крушения самолета AZAL

Комиссия постарается ускорить расследование крушения рейса AZAL в Казахстане

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 3 мар - РИА Новости. Комиссия по расследованию крушения самолета AZAL приложит все усилия для его скорейшего завершения, заявили РИА Новости в министерстве транспорта Казахстана.
"Окончательные сроки расследования не определены, однако комиссия приложит все усилия для его скорейшего завершения", - заявили в минтрансе.
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Москва и Баку договорились о разрешении проблем после крушения AZAL
2 марта, 16:27
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Накануне российский вице-премьер Алексей Оверчук по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что стороны договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые возникли в связи с крушением самолета AZAL.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Казахстан не получил данные от двух лабораторий по крушению Azal
21 января, 16:12
 
В миреКазахстанБакуГрозныйАлексей ОверчукИльхам АлиевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала