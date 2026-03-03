Рейтинг@Mail.ru
При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек
11:52 03.03.2026
При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек
При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек - РИА Новости, 03.03.2026
При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек
Двенадцать человек получили травмы при ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 03.03.2026
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
нарва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ленинградская область
санкт-петербург
нарва
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Нарва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек

При ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области пострадали 12 человек

© Фото : Леноблпожспас/TelegramДТП на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Ленинградской области
ДТП на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Леноблпожспас/Telegram
ДТП на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Двенадцать человек получили травмы при ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее "Леноблпожспас" сообщал, что ДТП произошло на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Волосовском районе. Произошло лобовое столкновение рейсового автобуса, следующего по маршруту №888, и такси. Сообщалось о троих пострадавших.
По информации регионального главка МВД, водитель такси Geely, двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом "ПАЗ".
"По предварительной информации, в результате столкновения тяжелые травмы получил водитель такси. 11 пассажиров автобуса, в том числе 17-летний подросток, получили травмы средней и легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
