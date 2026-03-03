https://ria.ru/20260303/dtp-2078141458.html
При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек
При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек - РИА Новости, 03.03.2026
При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек
Двенадцать человек получили травмы при ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской...
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
нарва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек
При ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области пострадали 12 человек