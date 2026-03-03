Рейтинг@Mail.ru
"Амур" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
14:29 03.03.2026
"Амур" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ
"Амур" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ
Хабаровский "Амур" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026
"Амур" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

"Амур" со счетом 3:1 победил "Нефтехимик" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Хабаровский "Амур" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Слепец (9-я минута), Андрей Крутов (25) и Ярослав Лихачев (55), который продлил свою результативную серию (2 гола + 4 передачи) до четырех матчей. У "Нефтехимика" отличился Никита Артамонов (47).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 марта 2026 • начало в 12:15
Завершен
Амур
3 : 1
Нефтехимик
08:08 • Кирилл Слепец
(Иван Мищенко)
04:58 • Andrei Krutov
14:24 • Ярослав Лихачев
(Иван Мищенко)
06:22 • Никита Артамонов
(Дамир Жафяров)
Канадский защитник "Нефтехимика" Лука Профака провел 100-й матч в КХЛ.
"Амур" одержал третью победу подряд. Команда, набравшая 55 очков, занимает девятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции и продолжает борьбу за место в плей-офф. "Нефтехимик" с 63 очками располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Нефтехимик" 5 марта сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом", "Амур" в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".
 
ХоккейКирилл СлепецАндрей КрутовНефтехимикАмурАдмиралКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
