Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор приостановил действие лицензии вуза в Дагестане - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/vuz-2077956469.html
Рособрнадзор приостановил действие лицензии вуза в Дагестане
Рособрнадзор приостановил действие лицензии вуза в Дагестане - РИА Новости, 02.03.2026
Рособрнадзор приостановил действие лицензии вуза в Дагестане
Рособрнадзор приостановил действие лицензии Дагестанского медицинского стоматологического института и объявил предостережения двум вузам в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:16:00+03:00
2026-03-02T17:16:00+03:00
общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924173529_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6a2b5abc9c5c264aca512c79e1355acc.jpg
https://ria.ru/20260126/rosobrnadzor-2070332197.html
санкт-петербург
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924173529_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_17ddcc5ab0d5867d54952fbac6d3e927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), республика дагестан
Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Республика Дагестан
Рособрнадзор приостановил действие лицензии вуза в Дагестане

Рособрнадзор приостановил действие лицензии Дагестанского вуза

© iStock.com / gorodenkoffСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Студенты на лекции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензии Дагестанского медицинского стоматологического института и объявил предостережения двум вузам в Санкт-Петербурге, сказано в официальном канале ведомства на платформе Мax.
"Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО "Дагестанский медицинский стоматологический институт", - говорится в сообщении.
Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), а также Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза в Подмосковье
26 января, 14:29
 
ОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала