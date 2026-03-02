Москва и Баку договорились о разрешении проблем после крушения AZAL

БАКУ, 2 мар - РИА Новости. Россия и Азербайджан договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые возникли в связи с крушением самолета AZAL, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.