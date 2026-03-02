Москва и Баку договорились о разрешении проблем после крушения AZAL

БАКУ, 2 мар - РИА Новости. Россия и Азербайджан договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые возникли в связи с крушением самолета AZAL, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"У нас с утра сегодня была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече мы обсуждали вопросы, связанные с трагедией, которая была 25 декабря 2024 года. Договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые в этой связи у нас возникли", - сказал Оверчук журналистам по итогам своего визита в Баку.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе были девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.