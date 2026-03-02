"Ростов" обратился в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ с "Краснодаром"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство "Ростова" обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщил РИА Новости спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин.
"Ростов" 28 февраля на выезде проиграл "Краснодару" (1:2) в матче 19-го тура РПЛ. По ходу встречи главный арбитр Антон Фролов четырежды прибегал к использованию системы видеоассистента рефери (VAR). Вмешательства происходили в эпизодах с назначениями пенальти в ворота "Краснодара" и "Ростова", при отмене второго мяча краснодарцев и удалении защитника гостей Ильи Вахании.
"Ростов" обратился в экспертно-судейскую комиссию по матчу с "Краснодаром", - сказал Рыскин.
В своем заявлении клуб также обратился в контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). Помимо обжалования красной карточки Вахании, клуб просит рассмотреть эпизоды с ударом ладонью в лицо игроку команды Ивану Комарову со стороны защитника краснодарцев Лукаса Оласы, слова нападающего "быков" Джона Кордобы в адрес арбитра на предмет неспортивного поведения, удар форварда рукой в лицо Дмитрия Чистякова - после единоборства защитник ростовчан получил вторую желтую карточку и был удален, а также единоборства полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини с Глебом Щетининым и Тимуром Сулеймановым.
28 февраля, 16:41