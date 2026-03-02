Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" обратился в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ с "Краснодаром"
Футбол
 
13:48 02.03.2026
"Ростов" обратился в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ с "Краснодаром"
"Ростов" обратился в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
"Ростов" обратился в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ с "Краснодаром"
Руководство "Ростова" обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Российской премьер-лиги... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
футбол
спорт
российский футбольный союз (рфс)
илья вахания
иван комаров (15.04.2003)
лукас оласа
ростов
краснодар
спорт, российский футбольный союз (рфс), илья вахания, иван комаров (15.04.2003), лукас оласа, ростов, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Российский футбольный союз (РФС), Илья Вахания, Иван Комаров (15.04.2003), Лукас Оласа, Ростов, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Ростов" обратился в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ с "Краснодаром"

"Ростов" обратился в ЭСК РФС по итогам проигранного матча РПЛ с "Краснодаром"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство "Ростова" обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщил РИА Новости спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин.
"Ростов" 28 февраля на выезде проиграл "Краснодару" (1:2) в матче 19-го тура РПЛ. По ходу встречи главный арбитр Антон Фролов четырежды прибегал к использованию системы видеоассистента рефери (VAR). Вмешательства происходили в эпизодах с назначениями пенальти в ворота "Краснодара" и "Ростова", при отмене второго мяча краснодарцев и удалении защитника гостей Ильи Вахании.
"Ростов" обратился в экспертно-судейскую комиссию по матчу с "Краснодаром", - сказал Рыскин.
В своем заявлении клуб также обратился в контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). Помимо обжалования красной карточки Вахании, клуб просит рассмотреть эпизоды с ударом ладонью в лицо игроку команды Ивану Комарову со стороны защитника краснодарцев Лукаса Оласы, слова нападающего "быков" Джона Кордобы в адрес арбитра на предмет неспортивного поведения, удар форварда рукой в лицо Дмитрия Чистякова - после единоборства защитник ростовчан получил вторую желтую карточку и был удален, а также единоборства полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини с Глебом Щетининым и Тимуром Сулеймановым.
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Краснодар" вернулся на первую строчку в РПЛ
28 февраля, 16:41
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)Илья ВаханияИван Комаров (15.04.2003)Лукас ОласаРостовКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
