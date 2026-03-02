Рейтинг@Mail.ru
Россияне в феврале оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/rossijane-2077820294.html
Россияне в феврале оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты
Россияне в феврале оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты - РИА Новости, 02.03.2026
Россияне в феврале оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты
Россияне в феврале оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты, а за весь год действия этой меры - 22,1 миллиона, сообщили РИА Новости в Объединенном... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:09:00+03:00
2026-03-02T11:09:00+03:00
мурманская область
магаданская область
республика коми
объединенное кредитное бюро (окб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
https://ria.ru/20260225/kredity-2076601774.html
https://ria.ru/20260224/kreditka-2076347461.html
https://ria.ru/20260221/volodin-2075936006.html
мурманская область
магаданская область
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, магаданская область, республика коми, объединенное кредитное бюро (окб)
Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
Россияне в феврале оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты

ОКБ: в феврале россияне оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне в феврале оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты, а за весь год действия этой меры - 22,1 миллиона, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"По данным Объединенного Кредитного Бюро, в феврале было подано 1,04 миллиона заявлений на постановку и 162,97 тысяч заявлений на снятие самозапрета", - говорится в релизе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о кредитах для улучшения жилищных условий
25 февраля, 12:37
"За год работы сервиса – с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года – россияне направили на постановку разных типов самозапретов на кредиты 22,1 миллиона заявлений и 1,9 миллиона заявлений на их снятие. Это означает отмену 9% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день статус самозапрета установлен у 18,8 миллиона россиян", - добавляется в материалах.
Там отмечается, что больше всего самозапретов оформлено россиянами в возрасте 35-45 лет – 21,4% от общего количества заявлений. "На граждан 45-55 лет приходится 19,6% заявлений, 55-65 лет – 18,8% заявлений. 18,1% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12,8% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодежь до 25 лет приходится 9,3% самозапретов", - уточнили в бюро.
Там отметили, что россияне преимущественно выбирают полный самозапрет на кредиты: 91,4% всех заявок приходится именно на этот формат. А запрет на онлайн-выдачи в банках и онлайн-выдачи в МФО запрашивают 4,2% граждан.
"Полный запрет на выдачи в МФО выбирают 1,4%, а сочетание полного запрета выдач в МФО с онлайн-выдачами в банках – 1,3%. Оставшиеся 1,7% заявок приходятся на другие комбинации доступных типов самозапрета", - говорится в материалах.
Девушка держит кредитные карты - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Россиян предупредили об опасности неиспользуемой кредитки
24 февраля, 11:18
Также отмечается, что в праздники граждане обращаются к сервису самозапретов реже, чем в рабочие или обычные выходные дни. "Так, в праздничные дни января и февраля 2026 года на постановку запрета фиксировалось в среднем по 20 тысяч заявлений в день, на его снятие – не более 2 тысяч заявлений. В то время как в остальное время интенсивность обращений к сервису возрастала до 40-47 тысяч заявлений в день на установку запрета и свыше 6 тысяч заявлений в день на его снятие", - уточняется в релизе.
Среди российских регионов самый высокий показатель по количеству граждан, установивших самозапрет на получение кредитов, демонстрирует Мурманская область. По данным ОКБ, на каждые 100 жителей региона приходится 23 человека, воспользовавшихся этой мерой защиты.
Среди регионов-лидеров также Магаданская область, где самозапрет установлен у 21% жителей. В Коми этот статус получили 20% жителей, в Камчатском крае – 18%, в Карелии – 17%. В Москве самозапрет установили 13% жителей, в Московской области – 14%, в Санкт-Петербурге – 15%, в Ленинградской области – 12%, сообщают в ОКБ.
"Самозапрет – безусловно, эффективный способ защиты от подавляющего большинства схем кредитного мошенничества. Хотя изначально сервис воспринимался как односторонний инструмент защиты от мошеннических кредитов, теперь же все больше граждан используют его как гибкий механизм: они оставляют статус самозапрета активным для снижения рисков и снимают непосредственно перед подачей заявки на кредит", - отметил директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов, его слова приводятся в сообщении.
"Ожидается, что эта тенденция усилится по мере смягчения кредитной политики Банка России и снижения ключевой ставки", - заключил он.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Володин оценил эффективность самозапрета на кредит
21 февраля, 09:34
 
Мурманская областьМагаданская областьРеспублика КомиОбъединенное кредитное бюро (ОКБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала