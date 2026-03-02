МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне в феврале оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты, а за весь год действия этой меры - 22,1 миллиона, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

"По данным Объединенного Кредитного Бюро, в феврале было подано 1,04 миллиона заявлений на постановку и 162,97 тысяч заявлений на снятие самозапрета", - говорится в релизе.

"За год работы сервиса – с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года – россияне направили на постановку разных типов самозапретов на кредиты 22,1 миллиона заявлений и 1,9 миллиона заявлений на их снятие. Это означает отмену 9% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день статус самозапрета установлен у 18,8 миллиона россиян", - добавляется в материалах.

Там отмечается, что больше всего самозапретов оформлено россиянами в возрасте 35-45 лет – 21,4% от общего количества заявлений. "На граждан 45-55 лет приходится 19,6% заявлений, 55-65 лет – 18,8% заявлений. 18,1% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12,8% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодежь до 25 лет приходится 9,3% самозапретов", - уточнили в бюро.

Там отметили, что россияне преимущественно выбирают полный самозапрет на кредиты: 91,4% всех заявок приходится именно на этот формат. А запрет на онлайн-выдачи в банках и онлайн-выдачи в МФО запрашивают 4,2% граждан.

"Полный запрет на выдачи в МФО выбирают 1,4%, а сочетание полного запрета выдач в МФО с онлайн-выдачами в банках – 1,3%. Оставшиеся 1,7% заявок приходятся на другие комбинации доступных типов самозапрета", - говорится в материалах.

Также отмечается, что в праздники граждане обращаются к сервису самозапретов реже, чем в рабочие или обычные выходные дни. "Так, в праздничные дни января и февраля 2026 года на постановку запрета фиксировалось в среднем по 20 тысяч заявлений в день, на его снятие – не более 2 тысяч заявлений. В то время как в остальное время интенсивность обращений к сервису возрастала до 40-47 тысяч заявлений в день на установку запрета и свыше 6 тысяч заявлений в день на его снятие", - уточняется в релизе.

Среди российских регионов самый высокий показатель по количеству граждан, установивших самозапрет на получение кредитов, демонстрирует Мурманская область . По данным ОКБ, на каждые 100 жителей региона приходится 23 человека, воспользовавшихся этой мерой защиты.

"Самозапрет – безусловно, эффективный способ защиты от подавляющего большинства схем кредитного мошенничества. Хотя изначально сервис воспринимался как односторонний инструмент защиты от мошеннических кредитов, теперь же все больше граждан используют его как гибкий механизм: они оставляют статус самозапрета активным для снижения рисков и снимают непосредственно перед подачей заявки на кредит", - отметил директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов, его слова приводятся в сообщении.