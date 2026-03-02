https://ria.ru/20260302/mid-2077925445.html
Пиратство ЕС по задержанию танкеров не пройдет незамеченным, заявил МИД
2026-03-02T15:50:00+03:00
2026-03-02T15:50:00+03:00
2026-03-02T16:02:00+03:00
Пиратство ЕС по задержанию танкеров не пройдет незамеченным, заявил МИД
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. У России есть возможности, чтобы показать Евросоюзу, что "пиратские практики" Брюсселя, подобные задержанию танкера Ethera, не пройдут незамеченными Россией, в том числе и с военно-технической точки зрения, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У нас есть возможности демонстрировать, что подобного рода пиратские практики не будут не замечены нами и с военно-технической точки зрения", - заявил Грушко
, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации
.
По его словам, "пиратские практики не опираются ни на что, выходят за рамки права, любых конвенций".
"Все суда ходят с флагами, это судно под гвинейским флагом. Экипаж - если есть там российские граждане, все алгоритмы понятны, мы будем добиваться их скорейшего освобождения и возвращения на родину", - добавил Грушко.
В ночь на 1 марта военные Бельгии
задержали в Северном море
нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи
и который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС. СМИ сообщали, что у судна есть владельцы в ЮАР
или в ОАЭ
(Дубай
).
В то же время, в российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа.
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен
заявил, что об инциденте был проинформирован посол Бельгии в РФ
, он ожидает вызова в МИД России в воскресенье.