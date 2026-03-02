Пиратство ЕС по задержанию танкеров не пройдет незамеченным, заявил МИД

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. У России есть возможности, чтобы показать Евросоюзу, что "пиратские практики" Брюсселя, подобные задержанию танкера Ethera, не пройдут незамеченными Россией, в том числе и с военно-технической точки зрения, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"У нас есть возможности демонстрировать, что подобного рода пиратские практики не будут не замечены нами и с военно-технической точки зрения", - заявил Грушко , выступая на заседании международного комитета Совета Федерации

По его словам, "пиратские практики не опираются ни на что, выходят за рамки права, любых конвенций".

"Все суда ходят с флагами, это судно под гвинейским флагом. Экипаж - если есть там российские граждане, все алгоритмы понятны, мы будем добиваться их скорейшего освобождения и возвращения на родину", - добавил Грушко.

В ночь на 1 марта военные Бельгии задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи и который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС. СМИ сообщали, что у судна есть владельцы в ЮАР или в ОАЭ Дубай ).

В то же время, в российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа.