15:50 02.03.2026 (обновлено: 16:02 02.03.2026)
Пиратство ЕС по задержанию танкеров не пройдет незамеченным, заявил МИД
Пиратство ЕС по задержанию танкеров не пройдет незамеченным, заявил МИД

МИД: пиратство ЕС, подобное задержанию танкера Ethera, не пройдет незамеченным

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. У России есть возможности, чтобы показать Евросоюзу, что "пиратские практики" Брюсселя, подобные задержанию танкера Ethera, не пройдут незамеченными Россией, в том числе и с военно-технической точки зрения, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У нас есть возможности демонстрировать, что подобного рода пиратские практики не будут не замечены нами и с военно-технической точки зрения", - заявил Грушко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации.
Задержание танкера Ethera. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Задержанный танкер Ethera пришвартовали в бельгийском порту
Вчера, 11:56
По его словам, "пиратские практики не опираются ни на что, выходят за рамки права, любых конвенций".
"Все суда ходят с флагами, это судно под гвинейским флагом. Экипаж - если есть там российские граждане, все алгоритмы понятны, мы будем добиваться их скорейшего освобождения и возвращения на родину", - добавил Грушко.
В ночь на 1 марта военные Бельгии задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи и который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС. СМИ сообщали, что у судна есть владельцы в ЮАР или в ОАЭ (Дубай).
В то же время, в российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа.
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что об инциденте был проинформирован посол Бельгии в РФ, он ожидает вызова в МИД России в воскресенье.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран атаковал танкер-заправщик авианосной группы США
1 марта, 22:48
 
