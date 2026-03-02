Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Нижним Новгородом"
Футбол
 
18:56 02.03.2026
"Локомотив" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Нижним Новгородом"
"Локомотив" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Нижним Новгородом"
футбол
александр руденко
алексей батраков
нижний новгород
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
александр руденко, алексей батраков, нижний новгород, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Александр Руденко, Алексей Батраков, Нижний Новгород, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Локомотив" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода", сообщается в Telegram-канале клуба из Москвы.
В субботу "Локомотив" на своем поле обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1. В конце первого тайма главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев удалил с поля нападающего железнодорожников Александра Руденко после двух предупреждений, на 69-й минуте в ворота столичного клуба был назначен пенальти.
Российская премьер-лига (РПЛ)
28 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
2 : 1
Нижний Новгород
15‎’‎ • Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
72‎’‎ • Лукас Фассон
69‎’‎ • Олакунле Олусегун (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Клуб просит дать оценку судейству в матче и обратить внимание на ключевые спорные моменты, которые повлияли на ход игры. В том числе на эпизоды, связанные с неудалением игрока "Нижнего Новгорода", нарушившего правила на Алексее Батракове, и назначением пенальти в ворота "Локомотива", - говорится в сообщении клуба.
"Локомотив" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. В следующем матче железнодорожники 9 марта примут грозненский "Ахмат".
Вчера, 17:10
 
Футбол Александр Руденко Алексей Батраков Нижний Новгород Локомотив (Москва) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
