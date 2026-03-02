"Локомотив" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Нижним Новгородом"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Локомотив" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода", сообщается в Telegram-канале клуба из Москвы.

В субботу "Локомотив" на своем поле обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1. В конце первого тайма главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев удалил с поля нападающего железнодорожников Александра Руденко после двух предупреждений, на 69-й минуте в ворота столичного клуба был назначен пенальти.

"Клуб просит дать оценку судейству в матче и обратить внимание на ключевые спорные моменты, которые повлияли на ход игры. В том числе на эпизоды, связанные с неудалением игрока "Нижнего Новгорода", нарушившего правила на Алексее Батракове, и назначением пенальти в ворота "Локомотива", - говорится в сообщении клуба.