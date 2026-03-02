"Бруклин" без Демина продлил серию поражений в НБА до восьми матчей

Встреча в Нью-Йорке закончилась победой гостей со счетом 106:102 (29:24, 17:28, 28:23, 32:27). Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из "Бруклина", в активе которого 26 очков. У победителей больше всех очков набрал Джеймс Харден (22), а Эван Мобли оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.