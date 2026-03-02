https://ria.ru/20260302/bruklin-2077787962.html
"Бруклин" без Демина продлил серию поражений в НБА до восьми матчей
"Бруклин" без Демина продлил серию поражений в НБА до восьми матчей - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
"Бруклин" без Демина продлил серию поражений в НБА до восьми матчей
"Бруклин Нетс" уступил "Кливленд Кавальерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T08:50:00+03:00
2026-03-02T08:50:00+03:00
2026-03-02T08:59:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
майкл портер
джеймс харден
кливленд кавальерс
бруклин нетс
лос-анджелес лейкерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_0:157:4943:2937_1920x0_80_0_0_091f762d95a6ccac6bc847fd821dcce5.jpg
https://ria.ru/20260228/dzhuzeng-2077525891.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_410:0:4534:3093_1920x0_80_0_0_6ebff42692339469a21e34f005389966.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, егор демин, майкл портер, джеймс харден, кливленд кавальерс, бруклин нетс, лос-анджелес лейкерс
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Майкл Портер, Джеймс Харден, Кливленд Кавальерс, Бруклин Нетс, Лос-Анджелес Лейкерс
"Бруклин" без Демина продлил серию поражений в НБА до восьми матчей
"Бруклин" без Демина уступил "Кливленду" и продлил серию поражений в НБА
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Кливленд Кавальерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке закончилась победой гостей со счетом 106:102 (29:24, 17:28, 28:23, 32:27). Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из "Бруклина", в активе которого 26 очков. У победителей больше всех очков набрал Джеймс Харден (22), а Эван Мобли оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.
Российский защитник "Нетс" Егор Демин пропускал матч в целях профилактики травмы левой подошвенной фасции.
"Бруклин" продлил серию поражений до восьми матчей и с 15 победами в 60 играх идет на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, где "Кливленд", одержавший 38 побед в 62 встречах, идет четвертым.
Результаты других матчей:
- "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Сакраменто Кингз" - 128:104;
- "Лос-Анджелес Клипперс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 137:117;
- "Бостон Селтикс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 114:98;
- "Даллас Маверикс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 87:100;
- "Атланта Хокс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 135:101;
- "Орландо Мэджик" - "Детройт Пистонс" - 92:106;
- "Индиана Пэйсерс" - "Мемфис Гриззлис" - 106:125;
- "Денвер Наггетс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 108:117;
- "Чикаго Буллз" - "Милуоки Бакс" - 120:97;
- "Нью-Йорк Никс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 114:89.