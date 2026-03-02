Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" без Демина продлил серию поражений в НБА до восьми матчей - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:50 02.03.2026 (обновлено: 08:59 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/bruklin-2077787962.html
"Бруклин" без Демина продлил серию поражений в НБА до восьми матчей
"Бруклин" без Демина продлил серию поражений в НБА до восьми матчей - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
"Бруклин" без Демина продлил серию поражений в НБА до восьми матчей
"Бруклин Нетс" уступил "Кливленд Кавальерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T08:50:00+03:00
2026-03-02T08:59:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
майкл портер
джеймс харден
кливленд кавальерс
бруклин нетс
лос-анджелес лейкерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_0:157:4943:2937_1920x0_80_0_0_091f762d95a6ccac6bc847fd821dcce5.jpg
https://ria.ru/20260228/dzhuzeng-2077525891.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_410:0:4534:3093_1920x0_80_0_0_6ebff42692339469a21e34f005389966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, егор демин, майкл портер, джеймс харден, кливленд кавальерс, бруклин нетс, лос-анджелес лейкерс
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Майкл Портер, Джеймс Харден, Кливленд Кавальерс, Бруклин Нетс, Лос-Анджелес Лейкерс
"Бруклин" без Демина продлил серию поражений в НБА до восьми матчей

"Бруклин" без Демина уступил "Кливленду" и продлил серию поражений в НБА

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Charlie Neibergall
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Кливленд Кавальерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке закончилась победой гостей со счетом 106:102 (29:24, 17:28, 28:23, 32:27). Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из "Бруклина", в активе которого 26 очков. У победителей больше всех очков набрал Джеймс Харден (22), а Эван Мобли оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.
Российский защитник "Нетс" Егор Демин пропускал матч в целях профилактики травмы левой подошвенной фасции.
"Бруклин" продлил серию поражений до восьми матчей и с 15 победами в 60 играх идет на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, где "Кливленд", одержавший 38 побед в 62 встречах, идет четвертым.
Результаты других матчей:
  • "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Сакраменто Кингз" - 128:104;
  • "Лос-Анджелес Клипперс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 137:117;
  • "Бостон Селтикс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 114:98;
  • "Даллас Маверикс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 87:100;
  • "Атланта Хокс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 135:101;
  • "Орландо Мэджик" - "Детройт Пистонс" - 92:106;
  • "Индиана Пэйсерс" - "Мемфис Гриззлис" - 106:125;
  • "Денвер Наггетс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 108:117;
  • "Чикаго Буллз" - "Милуоки Бакс" - 120:97;
  • "Нью-Йорк Никс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 114:89.
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Экс-игрок НБА перешел в "Зенит"
28 февраля, 21:25
 
БаскетболСпортЕгор ДеминМайкл ПортерДжеймс ХарденКливленд КавальерсБруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала