Конкурс красоты БРИКС собрал в Казани представительниц 17 стран
09:11 02.03.2026
Конкурс красоты БРИКС собрал в Казани представительниц 17 стран
Конкурс красоты БРИКС собрал в Казани представительниц 17 стран
Международный конкурс красоты БРИКС, на который приехали представительницы 17 стран, открывается в Казани в понедельник театрализованным шоу, сообщают... РИА Новости, 02.03.2026
казань, россия, бразилия, брикс, виктория лопырева
Республика Татарстан, Казань, Россия, Бразилия, БРИКС, Виктория Лопырева
Конкурс красоты БРИКС собрал в Казани представительниц 17 стран

Международный конкурс красоты БРИКС собрал в Казани представительниц 17 стран

© Фото : пресс-служба MISS BRICS 2026Участницы первого международного конкурса красоты стран БРИКС
Участницы первого международного конкурса красоты стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : пресс-служба MISS BRICS 2026
Участницы первого международного конкурса красоты стран БРИКС
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 2 мар – РИА Новости. Международный конкурс красоты БРИКС, на который приехали представительницы 17 стран, открывается в Казани в понедельник театрализованным шоу, сообщают организаторы.
"Торжественное открытие первого международного конкурса красоты стран БРИКС состоится 2 марта в Казани на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо". Церемония пройдет в формате камерного театрального шоу, в центре которого женщина, как драгоценный камень: уникальная, многогранная, сияющая внешним и внутренним светом", - говорится в сообщении.
Открытие новых Фермерских островков в Татарстане - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Юбилейный "Фермерский островок" открылся в Татарстане
19 февраля, 18:06
С музыкальными номерами на открытии выступят Zivert, Mona, Dinara. Торжественный парад конкурсанток в вечерних платьях станет финальным аккордом церемонии открытия.
В мероприятиях планируется участие действующих национальных победительниц авторитетных конкурсов из государств объединения БРИКС и стран-партнеров. Каждая делегация будет состоять из трех титулованных представительниц в категориях Miss, Mrs и Little Miss. Участницы из 17 стран заблаговременно прибыли в Казань. За короны в своих возрастных категориях поборются по три конкурсантки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Белоруссии, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.
Программа мероприятий конкурса включает торжественные церемонии, конкурсные показы, в том числе уникальный этап презентации национального культурного наследия, серии пресс-конференций, а также обширную культурно-познавательную программу. Итоги конкурса подведут 7 марта.
Табличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Татарстане проводят проверки служб, отвечающих за уборку снега и наледи
19 февраля, 10:26
Фундаментальная цель конкурса заключается в создании эффективной платформы "мягкой силы", нацеленной на продвижение ключевых принципов объединения БРИКС – суверенного равенства и многополярного мироустройства. Проект призван укреплять гуманитарные связи, а также активно формировать современный и привлекательный образ России, как страны, успешно сочетающей богатое историческое наследие с динамичным развитием и открытостью к диалогу.
"Такой конкурс впервые проходит в мире - мы создали собственную платформу для диалога среди стран БРИКС. Директоры национальных конкурсов со стороны участниц в восторге от организации и от татарского гостеприимства", - отметила президент конкурса Динара Саляхова.
В состав жюри конкурса вошли визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, модель и телеведущая Виктория Лопырева, певец Марк Тишман, президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, психолог Татьяна Другова, блогер Дима Пеле и другие.
Беременная женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Татарстан направит на нацпроект "Семья" в 2026 году более 17,6 млрд рублей
16 февраля, 10:26
 
Республика ТатарстанКазаньРоссияБразилияБРИКСВиктория Лопырева
 
 
