Конкурс красоты БРИКС собрал в Казани представительниц 17 стран

КАЗАНЬ, 2 мар – РИА Новости. Международный конкурс красоты БРИКС, на который приехали представительницы 17 стран, открывается в Казани в понедельник театрализованным шоу, сообщают организаторы.

"Торжественное открытие первого международного конкурса красоты стран БРИКС состоится 2 марта в Казани на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо". Церемония пройдет в формате камерного театрального шоу, в центре которого женщина, как драгоценный камень: уникальная, многогранная, сияющая внешним и внутренним светом", - говорится в сообщении.

С музыкальными номерами на открытии выступят Zivert, Mona, Dinara. Торжественный парад конкурсанток в вечерних платьях станет финальным аккордом церемонии открытия.

Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Белоруссии, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ. В мероприятиях планируется участие действующих национальных победительниц авторитетных конкурсов из государств объединения БРИКС и стран-партнеров. Каждая делегация будет состоять из трех титулованных представительниц в категориях Miss, Mrs и Little Miss. Участницы из 17 стран заблаговременно прибыли в Казань. За короны в своих возрастных категориях поборются по три конкурсантки из России

Программа мероприятий конкурса включает торжественные церемонии, конкурсные показы, в том числе уникальный этап презентации национального культурного наследия, серии пресс-конференций, а также обширную культурно-познавательную программу. Итоги конкурса подведут 7 марта.

Фундаментальная цель конкурса заключается в создании эффективной платформы "мягкой силы", нацеленной на продвижение ключевых принципов объединения БРИКС – суверенного равенства и многополярного мироустройства. Проект призван укреплять гуманитарные связи, а также активно формировать современный и привлекательный образ России, как страны, успешно сочетающей богатое историческое наследие с динамичным развитием и открытостью к диалогу.

"Такой конкурс впервые проходит в мире - мы создали собственную платформу для диалога среди стран БРИКС. Директоры национальных конкурсов со стороны участниц в восторге от организации и от татарского гостеприимства", - отметила президент конкурса Динара Саляхова.