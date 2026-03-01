Матч в Новороссийске пройдет без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Матч Первой лиги в Новороссийске между местным "Черноморцем" и московским "Торпедо" пройдет без зрителей в связи с сохраняющейся опасностью атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал столичной команды.

Ранее из-за угрозы атаки БПЛА было перенесено начало встречи 22-го тура Первой лиги. Изначально игра в Новороссийске должна была начаться в 15:00 мск, старт игры был отложен на полчаса.