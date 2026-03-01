https://ria.ru/20260301/zriteli-2077661614.html
Матч в Новороссийске пройдет без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА
Матч Первой лиги в Новороссийске между местным "Черноморцем" и московским "Торпедо" пройдет без зрителей в связи с сохраняющейся опасностью атаки БПЛА, сообщает РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T14:44:00+03:00
футбол
новороссийск
черноморец (новороссийск)
торпедо (москва)
первая лига
новороссийск
Новости
новороссийск, черноморец (новороссийск), торпедо (москва), первая лига
Футбол, Новороссийск, Черноморец (Новороссийск), Торпедо (Москва), Первая лига
Матч в Новороссийске пройдет без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА
Матч Первой лиги в Новороссийске пройдет без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА