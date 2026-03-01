Рейтинг@Mail.ru
Матч в Новороссийске пройдет без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА
14:44 01.03.2026
Матч в Новороссийске пройдет без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА
Матч в Новороссийске пройдет без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА
Матч Первой лиги в Новороссийске между местным "Черноморцем" и московским "Торпедо" пройдет без зрителей в связи с сохраняющейся опасностью атаки БПЛА, сообщает РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Матч в Новороссийске пройдет без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА

Матч Первой лиги в Новороссийске пройдет без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Матч Первой лиги в Новороссийске между местным "Черноморцем" и московским "Торпедо" пройдет без зрителей в связи с сохраняющейся опасностью атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал столичной команды.
Ранее из-за угрозы атаки БПЛА было перенесено начало встречи 22-го тура Первой лиги. Изначально игра в Новороссийске должна была начаться в 15:00 мск, старт игры был отложен на полчаса.
Первая лига
01 марта 2026 • начало в 16:45
Завершен
Черноморец
0 : 2
Торпедо
32‎’‎ • Руслан Апеков
90‎’‎ • Mamadou Camara
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Торпедо" с 21 очком идет на 15-м месте в турнирной таблице, "Черноморец" (24 очка) располагается на 13-й позиции.
Стадион Фишт в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Матч "Сочи" — "Спартак" могут отложить из-за опасности БПЛА
