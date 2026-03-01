Рейтинг@Mail.ru
"Критичный вариант": Васильев дал неутешительный прогноз по проведению ЧМ - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:57 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/vasilev-2077653485.html
"Критичный вариант": Васильев дал неутешительный прогноз по проведению ЧМ
"Критичный вариант": Васильев дал неутешительный прогноз по проведению ЧМ - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Критичный вариант": Васильев дал неутешительный прогноз по проведению ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что если конфликт между Израилем, Ираном и США превысит границы локального... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T13:57:00+03:00
2026-03-01T13:57:00+03:00
футбол
иран
сша
израиль
дмитрий васильев
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_0:243:3027:1946_1920x0_80_0_0_2466fc0b6a47662b7e7bca918b1d6b52.jpg
https://ria.ru/20260228/futbol-2077543756.html
https://ria.ru/20260301/katar-2077650404.html
иран
сша
израиль
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_15ce6562958f7880e51640539851b438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
иран, сша, израиль, дмитрий васильев, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Иран, США, Израиль, Дмитрий Васильев, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Чемпионат мира по футболу 2026
"Критичный вариант": Васильев дал неутешительный прогноз по проведению ЧМ

Васильев считает, что ЧМ-2026 под угрозой срыва из-за конфликта Ирана и США

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что если конфликт между Израилем, Ираном и США превысит границы локального инцидента, то проведение чемпионата мира по футболу 2026 года может оказаться под угрозой срыва.
Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что национальная команда Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира на фоне ударов США и Израиля. Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Сборная Ирана может сняться с ЧМ после атаки США
28 февраля, 23:12
"Все будет зависеть от масштабов конфликта. Потому что если он будет иметь локальный характер, то ситуация не изменится. Но если он разрастется серьезно, то я не исключаю того, что будут и какие-то корректировки по чемпионату мира. Это очевидно. Потому что аспекты безопасности в США окажутся под вопросом. Я не думаю, что иранские спецслужбы все это время сидели сложа руки", - сказал Васильев.
"Никому, конечно, не хочется, чтобы этот конфликт разгорелся. Но события могут развиваться как угодно, я допускаю даже самый критичный вариант. Мне кажется, что Иран все это время не ждал у моря погоды, а готовился. И как бы это не обернулось плохо и для США, и для Израиля", - добавил собеседник агентства.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля.
По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.
Стадион Ахмед бин Али в Эр-Райяне - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Катаре приостановили футбольные турниры из-за ситуации на Ближнем Востоке
Вчера, 13:37
 
ФутболИранСШАИзраильДмитрий ВасильевАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииЧемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала