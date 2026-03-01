"Критичный вариант": Васильев дал неутешительный прогноз по проведению ЧМ

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что если конфликт между Израилем, Ираном и США превысит границы локального инцидента, то проведение чемпионата мира по футболу 2026 года может оказаться под угрозой срыва.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что национальная команда Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира на фоне ударов США и Израиля. Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики.

"Все будет зависеть от масштабов конфликта. Потому что если он будет иметь локальный характер, то ситуация не изменится. Но если он разрастется серьезно, то я не исключаю того, что будут и какие-то корректировки по чемпионату мира. Это очевидно. Потому что аспекты безопасности в США окажутся под вопросом. Я не думаю, что иранские спецслужбы все это время сидели сложа руки", - сказал Васильев.

"Никому, конечно, не хочется, чтобы этот конфликт разгорелся. Но события могут развиваться как угодно, я допускаю даже самый критичный вариант. Мне кажется, что Иран все это время не ждал у моря погоды, а готовился. И как бы это не обернулось плохо и для США, и для Израиля", - добавил собеседник агентства.

Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля.