https://ria.ru/20260301/udary-2077553207.html
Целями ударов по Израилю являются базы и военные объекты, заявили в КСИР
Целями ударов по Израилю являются базы и военные объекты, заявили в КСИР - РИА Новости, 01.03.2026
Целями ударов по Израилю являются базы и военные объекты, заявили в КСИР
Целями иранских ударов являются база израильского флота в Хайфе, авиабаза Рамат-Давид, а также ряд других военных объектов Израиля, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:08:00+03:00
2026-03-01T00:08:00+03:00
2026-03-01T00:30:00+03:00
в мире
израиль
хайфа
иран
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025043293_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_2a1bbe308f377566bc5b25b8b0d0a500.jpg
https://ria.ru/20260228/tel-aviv-2077550376.html
израиль
хайфа
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025043293_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_516b09d1ef0af53cc68ccd6e67be709e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хайфа, иран, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Хайфа, Иран, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
Целями ударов по Израилю являются базы и военные объекты, заявили в КСИР
КСИР: целями ударов Ирана по Израилю являются базы и военные объекты