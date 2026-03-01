Рейтинг@Mail.ru
Целями ударов по Израилю являются базы и военные объекты, заявили в КСИР
00:08 01.03.2026 (обновлено: 00:30 01.03.2026)
Целями ударов по Израилю являются базы и военные объекты, заявили в КСИР
Целями ударов по Израилю являются базы и военные объекты, заявили в КСИР
Целями иранских ударов являются база израильского флота в Хайфе, авиабаза Рамат-Давид, а также ряд других военных объектов Израиля, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.03.2026
Целями ударов по Израилю являются базы и военные объекты, заявили в КСИР

КСИР: целями ударов Ирана по Израилю являются базы и военные объекты

Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Целями иранских ударов являются база израильского флота в Хайфе, авиабаза Рамат-Давид, а также ряд других военных объектов Израиля, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС) Ирана.
"Морская база сионистской (израильской - ред.) армии в Хайфе, как и стоянка военных кораблей там, авиабаза "Рамат-Давид", военно-промышленный город Бейт-Шемеш, а также центр военной промышленности в Ашдоде являются центральными целями третьей и четвертой волны", - говорится в заявлении КСИР, опубликованном иранской гостелерадиокомпанией.
КСИР также заявил, что целью ударов было здание "министерства войны" Израиля в Ха-Крайоте.
Тель-Авив отражает ракетную атаку Ирана
Вчера, 23:42
