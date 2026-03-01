https://ria.ru/20260301/torpedo-2077716747.html
"Торпедо" победило "Черноморец" в дважды переносившейся игре Первой лиги
"Торпедо" победило "Черноморец" в дважды переносившейся игре Первой лиги - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Торпедо" победило "Черноморец" в дважды переносившейся игре Первой лиги
Московский футбольный клуб "Торпедо" одержал победу над новороссийским "Черноморцем" в матче 22-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Торпедо" победило "Черноморец" в дважды переносившейся игре Первой лиги
