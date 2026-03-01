Рейтинг@Mail.ru
"Торпедо" победило "Черноморец" в дважды переносившейся игре Первой лиги
Футбол
 
19:26 01.03.2026
"Торпедо" победило "Черноморец" в дважды переносившейся игре Первой лиги
"Торпедо" победило "Черноморец" в дважды переносившейся игре Первой лиги
Московский футбольный клуб "Торпедо" одержал победу над новороссийским "Черноморцем" в матче 22-го тура Первой лиги.
"Торпедо" победило "Черноморец" в дважды переносившейся игре Первой лиги

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Торпедо" одержал победу над новороссийским "Черноморцем" в матче 22-го тура Первой лиги.
Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Руслан Апеков (32-я минута), который дебютировал за "черно-белых" в официальном матче, и Мамаду Камара (90+2), отметившийся первым голом в составе московской команды.
Первая лига
01 марта 2026 • начало в 16:45
Завершен
Черноморец
0 : 2
Торпедо
32‎’‎ • Руслан Апеков
90‎’‎ • Mamadou Camara
Календарь Турнирная таблица История встреч
Игра проходила без зрителей, время ее начала из-за угрозы атаки БПЛА дважды переносили - сначала на полчаса, затем еще на 75 минут. Изначально матч в Новороссийске должен был начаться в 15:00 мск.
"Торпедо", набрав 24 очка, поднялось на 13-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Черноморец" с тем же количеством баллов располагается строчкой ниже.
Вчера, 17:51
 
