Степашин заявил, что у "Динамо" в текущем сезоне есть только одна задача - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Футбол
 
15:28 01.03.2026
Степашин заявил, что у "Динамо" в текущем сезоне есть только одна задача
Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин заявил журналистам, что единственной задачей команды в текущем сезоне... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
спорт, сергей степашин, павел пивоваров, александр алаев, российский футбольный союз (рфс), динамо москва, спартак москва, крылья советов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Сергей Степашин, Павел Пивоваров, Александр Алаев, Российский футбольный союз (РФС), Динамо Москва, Спартак Москва, Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ)
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин заявил журналистам, что единственной задачей команды в текущем сезоне является завоевание Кубка России по футболу.
В воскресенье "Динамо" одержало победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 4:0 в матче 19-го тура чемпионата России. "Бело-голубые", набрав 24 очка, поднялись на седьмое место в турнирной таблице, команда также продолжает выступление в Кубке России, где в рамках 1/2 финала пути РПЛ в марте сыграет с московским "Спартаком".
«
"Задача одна - завоевать Кубок", - заявил Степашин.
"Если есть шансы на трофей - задача всегда стоит. Впечатления позитивные. Победа уверенная, контролировали всю игру и забили голы. Сделали то, что должны были. Сейчас готовимся к каждому матчу", - добавил генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.
В субботу президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что система определения линий офсайда в чемпионате России требует доработки.
"Судейские линии - это компетенция Российского футбольного союза (РФС). На наших матчах существенных замечаний нет. Вопросы к линиям есть. В матче со "Спартаком", например. Надеюсь, система будет усовершенствованная. Если Алаев сказал, значит будем обсуждать этот вопрос", - заявил Пивоваров.
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Московское "Динамо" разгромило "Крылья Советов" в матче РПЛ
Вчера, 14:56
 
ФутболСпортСергей СтепашинПавел ПивоваровАлександр АлаевРоссийский футбольный союз (РФС)Динамо МоскваСпартак МоскваКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
