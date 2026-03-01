Степашин заявил, что у "Динамо" в текущем сезоне есть только одна задача

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин заявил журналистам, что единственной задачей команды в текущем сезоне является завоевание Кубка России по футболу.
В воскресенье "Динамо" одержало победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 4:0 в матче 19-го тура чемпионата России. "Бело-голубые", набрав 24 очка, поднялись на седьмое место в турнирной таблице, команда также продолжает выступление в Кубке России, где в рамках 1/2 финала пути РПЛ в марте сыграет с московским "Спартаком".
«
"Задача одна - завоевать Кубок", - заявил Степашин.
"Если есть шансы на трофей - задача всегда стоит. Впечатления позитивные. Победа уверенная, контролировали всю игру и забили голы. Сделали то, что должны были. Сейчас готовимся к каждому матчу", - добавил генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.
В субботу президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что система определения линий офсайда в чемпионате России требует доработки.
"Судейские линии - это компетенция Российского футбольного союза (РФС). На наших матчах существенных замечаний нет. Вопросы к линиям есть. В матче со "Спартаком", например. Надеюсь, система будет усовершенствованная. Если Алаев сказал, значит будем обсуждать этот вопрос", - заявил Пивоваров.