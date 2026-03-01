Рейтинг@Mail.ru
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновили
17:51 01.03.2026
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновили
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" возобновили в 17:45 мск. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновили

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" возобновили в 17:45 мск.
В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Встреча стартовала в 14:00 и была приостановлена после пяти минут от начала третьего периода при счете 1:1.
В воскресенье по аналогичной причине был отложен старт матча футбольной Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", игра началась спустя 1 час 45 минут и проходит без зрителей. Начало матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Спартаком" было запланировано на 16:30, после чего было перенесено на час. На данный момент игра так и не стартовала.
Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.
