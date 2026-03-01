https://ria.ru/20260301/kkhl-2077703308.html
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновили
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновили - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновили
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" возобновили в 17:45 мск. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T17:51:00+03:00
2026-03-01T17:51:00+03:00
2026-03-01T17:51:00+03:00
хоккей
спорт
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
российская премьер-лига (рпл)
черноморец (новороссийск)
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065219928_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_6848cc126a5fa1ae0da78261b1c22e6e.jpg
https://ria.ru/20260301/kkhl-2077645534.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065219928_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_26536c3d475f552abc7d5ee675b468b8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл), российская премьер-лига (рпл), черноморец (новороссийск), сочи
Хоккей, Спорт, Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Российская премьер-лига (РПЛ), Черноморец (Новороссийск), Сочи
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновили
Прерванный из-за угрозы атаки БПЛА матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновили