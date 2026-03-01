https://ria.ru/20260301/khokkey-2077574222.html
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 920-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил...
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
монреаль канадиенс
александр овечкин
Овечкин забил 920-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
