В ООН поставили на место фон дер Ляйен после слов об Иране

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе призвала к ответу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как та фактически одобрила операцию США и Израиля против Ирана. Об этом она написала в социальной сети X.
По ее словам, ссылаться на ядерную безопасность, одновременно поддерживая политику, которая ставит под угрозу миллионы людей, — это не лидерство, а эскалация.
"Пусть граждане ЕС увидят, что подписывается от их имени", — подытожила дипломат.
Вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала операцию США и Израиля в Иране, напомнив о санкциях против Тегерана и Корпуса стражей исламской революции из-за ядерной программы исламской республики.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
