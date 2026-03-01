В ООН поставили на место фон дер Ляйен после слов об Иране

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе призвала к ответу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как та фактически одобрила операцию США и Израиля против Ирана. Об этом она написала в социальной сети Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе призвала к ответу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как та фактически одобрила операцию США и Израиля против Ирана. Об этом она написала в социальной сети X

"Какие события развиваются? Агрессия США Израиля ? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана ?" — заявила она.

По ее словам, ссылаться на ядерную безопасность, одновременно поддерживая политику, которая ставит под угрозу миллионы людей, — это не лидерство, а эскалация.

"Пусть граждане ЕС увидят, что подписывается от их имени", — подытожила дипломат.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке