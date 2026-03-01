Рейтинг@Mail.ru
14:46 01.03.2026 (обновлено: 17:41 01.03.2026)
Круизный лайнер второй день не может выдвинуться из Дохи в Дубай
санкт-петербург, доха, дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Санкт-Петербург, Доха, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Нина рассказала РИА Новости, что круизный лайнер второй день не может выдвинуться из Дохи в Дубай, откуда у нее с мамой запланирован вылет в Россию.
Ранее туристка рассказала РИА Новости, что в субботу они с мамой сошли с корабля погулять по Дохе. В какой-то момент зазвучали сирены, на телефон стали приходить предупреждения о ракетной тревоге. Они укрылись в метро, а затем вернулись в лайнер. На 2 марта у них запланирован вылет из Дубая в Санкт-Петербург с пересадкой в Баку.
"Ночью спали, гремело. Утром тихо было. Стоим в порту. Не выдвинулись и пока не предвидится (отправление - ред.)", - сообщила собеседница агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
