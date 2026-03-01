Матч Первой лиги "Черноморец" - "Торпедо" в Новороссийске вновь перенесли

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Начало матча 22-го тура Первой лиги в Новороссийске между местным "Черноморцем" и московским "Торпедо" вновь перенесено, сообщается в Telegram-канале новороссийской команды.

Изначально игра в Новороссийске должна была начаться в 15:00 мск, старт матча из-за угрозы атаки БПЛА был отложен на полчаса. "Торпедо" также сообщило, что встреча пройдет без зрителей. Новое время начала матча не сообщается.

"Команды вышли на матч, пожали руки, но главный арбитр матча отправил команды в раздевалки. Ждем дальнейшего распоряжения", - говорится в сообщении "Черноморца".