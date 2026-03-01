Рейтинг@Mail.ru
"Белогорье" выиграло третий матч подряд в чемпионате России
Волейбол
 
21:14 01.03.2026
"Белогорье" выиграло третий матч подряд в чемпионате России
"Белогорье" выиграло третий матч подряд в чемпионате России
Волейболисты белгородского "Белогорья" обыграли "Динамо-ЛО" из Ленинградской области в матче 28-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026
"Белогорье" выиграло третий матч подряд в чемпионате России

Волейболисты "Белогорья" выиграли третий матч подряд в чемпионате России

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Волейболисты белгородского "Белогорья" обыграли "Динамо-ЛО" из Ленинградской области в матче 28-го тура чемпионата России.
Встреча в Туле, где "Белогорье" проводит домашние матчи, завершилась победой хозяев со счетом 3-1 (23:25, 25:19, 25:17, 25:19).
Волейболистки Динамо (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Волейболистки "Динамо" обыграли "Корабелку" в чемпионате России
Вчера, 18:25
"Белогорье" (19 побед, 9 поражений) выиграло третий матч чемпионата кряду и располагается на пятом месте в турнирной таблице. "Динамо-ЛО" (17 побед, 11 поражений) идет на шестой позиции.
Результаты остальных матчей дня:
ЖВК Заречье-Одинцово - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Волейболистки "Заречья-Одинцово" выиграли пятый матч подряд в Суперлиге
28 февраля, 20:58
 
Волейбол
 
