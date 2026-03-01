https://ria.ru/20260301/belogore-2077733393.html
"Белогорье" выиграло третий матч подряд в чемпионате России
"Белогорье" выиграло третий матч подряд в чемпионате России
Волейболисты белгородского "Белогорья" обыграли "Динамо-ЛО" из Ленинградской области в матче 28-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Белогорье (Белгород), Оренбуржье, Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)
Волейболисты "Белогорья" выиграли третий матч подряд в чемпионате России